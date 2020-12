Continua l’intensa stagione per l’Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris

Oltre ai grandi risultati nel FIA WTCR, con il Team Mulsanne e Jean-Karl Vernay che hanno conquistato un terzo posto finale assoluto e il titolo Indipendenti, l’Alfa Romeo Giulietta TCR di Romeo Ferraris conferma quest’anno il suo potenziale in altre serie nazionali e internazionali.

L’ultima uscita è stata alla Macau Guia Race, l’evento per le auto TCR nel quadro del prestigioso Gran Premio di Macao. Il team Endless schiera una delle vetture costruite per Yiu Lung, che si è comportato bene nella gara di punta della domenica, concludendo 9 ° sul sempre impegnativo tracciato cittadino cinese dopo essere partito dalla quindicesima posizione in griglia.

È stata un’ottima stagione nel TC America per Roy Block, difendendo i colori di KMW Motorsport con TMR Engineering. L’argentino è arrivato quarto in classifica con 182 punti, a solo uno dal terzo, grazie a sette podi, che si aggiungono a quello conquistato dal compagno di squadra Tim Lewis Jr, al volante di un’altra Giulietta TCR, a Elkhart Lake.

Sempre in Nord America, KMW Motorsport con TMR Engineering è stata impegnata in un programma parallelo, l’IMSA Michelin Pilot Challenge, con la coppia composta da Block e Lewis Jr che hanno concluso ottavo nella loro classe. Il loro miglior risultato è stato un quarto posto, conquistato due volte, a Road America ad agosto ea Sebring a novembre.

In Giappone, la serie nazionale TCR è ancora in corso e vede la presenza di ben tre vetture della casa italiana: una versione Veloce per Mineki Okura, in corsa per M-Prototyping Team Stile Corse, e due unità della precedente versione guidata da “Mototino” e Junichi Umemoto, schierati da 55 Moto con J’S Racing. Dopo i primi tre weekend di Motegi, Okayama e Autopolis, Okura è quinto nella classifica “Sunday Series”, che comprende tutte le gare disputate la domenica, mentre Unemoto è settimo nella “Saturday Series”. Mototino è ottavo in entrambe le classifiche.

Anche la Danimarca ha inaugurato quest’anno un campionato TCR, con Insight Racing che ha inserito due Giulietta: una per Jacob Mathiassen e una per il norvegese Kristian Saetheren nel trofeo Under 23. Mathiassen è arrivato quinto in campionato, dopo aver collezionato due vittorie, entrambe al Jyllandsringen e prevede di tornare nel 2021.

La pandemia COVID-19 e le restrizioni che ne derivano non hanno permesso al TCR Australia di svolgersi. Pronte per la stagione cinque Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris, iscritte da Garry Rogers Motorsport e Ashley Seward Motorsport. Gli organizzatori della serie stanno ora lavorando ad un calendario provvisorio per il 2021.

