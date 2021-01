Il campione della Esports-F1 Pro Series Opmeer dice addio ad Alfa Romeo

Il campione in carica di eSport di Formula 1 Jarno Opmeer si è unito alla Mercedes dicendo addio all’Alfa Romeo. Lo ha annunciato il team tedesco nella giornata di martedì. Il 20enne farà squadra con il collega olandese Bono Huis e lo spagnolo Dani Moreno, che è passato dalla McLaren come rookie dell’anno 2020.

Il due volte campione del mondo di eSport Brendon Leigh è recentemente partito per la Ferrari. Opmeer ha iniziato nelle vere corse su pista, gareggiando in Formula Quattro e in Formula Renault prima di fare il suo debutto in F1 nel 2019.

“Abbiamo una formazione di nuovi piloti molto forte con Jarno, Dani e Bono e questo sottolinea le nostre ambizioni nel mondo degli eSport”, ha detto in una nota il direttore della strategia Motorsport Mercedes F1 James Vowles. “Siamo qui per competere in prima linea, in più discipline e categorie”.

Opmeer ha dimostrato la scorsa stagione di essere una forza da non sottovalutare, conquistando otto podi e quattro vittorie in rotta per essere incoronato campione della F1 Esports Pro Series 2020 .

