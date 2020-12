Opmeer su Alfa Romeo è il campione 2020 della F1 eSports Series

Jarno Opmeer su Alfa Romeo Racing è il campione della F1 eSports Series nel 2020. L’olandese è arrivato settimo nell’ultima gara di Interlagos, un risultato che è stato abbastanza per difendere il titolo nella categoria online. È il primo campione olandese.

La F1 eSports Series, è stata creata nel 2017 come un grande torneo per la partecipazione di migliaia di giocatori. Il vincitore dell’epoca, Brendon Leigh, è diventato anche il vincitore della prima stagione ufficiale nel 2018, quando i piloti sono entrati a far parte dei team ufficiali di Formula 1 . Leigh vinse quell’anno con la Mercedes.

L’anno scorso è stato David Tonizza della Ferrari a vincere, ma Leigh e Tonizza hanno dovuto accontentarsi rispettivamente del sesto e settimo posto in questa stagione. Il titolo è andato a Jarno Opmeer, che ha chiuso al comando con 196 punti con l’ Alfa Romeo. Frederik Rasmussen e Marcel Kiefer sono finiti in seconda e terza posizione, entrambi in corsa per la Red Bull .

Opmeer conosce bene le vere gare, perché fin da giovane ha lasciato una grande impressione sul Karting in Olanda. In Formula 4, ha conseguito sette vittorie nello stesso momento in cui le cose stavano peggiorando. È stato espulso dal programma Renault e nella sua ultima stagione non ha segnato un solo punto in quattro gare. Il fatto che ora stia costruendo una carriera online è quindi un grande risultato per l’olandese.

