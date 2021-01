Jeep Wrangler: in arrivo un kit frontale ispirato alla YJ degli anni 80

Quadratec ha deciso di celebrare il suo 30º anniversario con qualcosa di molto speciale. Dando un’occhiata agli ultimi post pubblicati sui suoi social network, sembra che l’azienda stia pianificando il lancio di un kit dedicato all’ultima generazione della Jeep Wrangler che consente di aggiungere la parte frontale della YJ dell’iconico fuoristrada.

Il kit sembra essere costituito da parti che ricordano lo stile della Wrangler YJ, se non addirittura componenti reali del modello originale. Quadratec afferma che ulteriori novità su questo progetto verranno rilasciate proprio oggi. In attesa di scoprire maggiori informazioni, la Jeep YJ fu lanciata nel 1986 con l’obiettivo di sostituire la CJ.

Sostituita nel 1996 dalla Wrangler TJ, questo modello si è ritagliato un posto nel panorama dei fuoristrada grazie ai suoi fanali rettangolari nel tipico stile anni ‘80. Inoltre, il marchio di Stellantis aggiunse alcune caratteristiche orientate all’off-road per renderla capace come qualsiasi altra Jeep.

Nel corso degli anni, Quadratec ha lanciato in America una serie di parti e accessori dedicati ai modelli del marchio automobilistico statunitense ma fino ad ora non ha svelato niente come questo.

Visto che ci sono molti nostalgici delle vecchie Jeep, è probabile che questo nuovo kit frontale ispirato alla YJ per la Jeep Wrangler JL sarà molto apprezzato. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sulle caratteristiche del kit e soprattutto conoscere il suo prezzo di vendita.

The past shapes us — it defines us. The past is a foundation on which all good futures are built. Introducing the Quadratec 30th Anniversary Jeep Wrangler YJL. Powering up 1/26/21.

