Tutti conoscono i blocchi del traffico contro l’inquinamento. E le parziali limitazioni alle vetture più inquinanti. In Lombardia, c’è un progetto: a determinate condizioni, grazie alla telematica, puoi guidare per un certo numero di km e di ore. Ora arriva l’ok del Garante Privacy: scatola nera anti smog idonea. Non c’è lesione della privatezza dei guidatori. Con provvediemento numero 259 del 2020.

Scatola nera anti smog con l’ok del Garante Privacy: cosa succede

La Regione Lombardia ha adottato un metodo per la limitazione delle emissioni del parco veicoli denominato Move-In. Viaggi anche con auto inquinante. Ma, al raggiungimento della soglia chilometrica assegnata dal sistema sulla base della tipologia di veicolo, stop al mezzo fino al rinnovo dell’autorizzazione annuale. La scatola nera vede e controlla. Un Grande Fratello. Di qui, i possibili problemi di privacy.

Che non ci sono. Se mancano in Lombardia, non ci saranno neppure nel resto d’Italia. Tenuto conto delle finalità di interesse pubblico. Perseguite al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell’ambiente con il miglioramento della qualità dell’aria.

I dati raccolti vengono trasmessi giornalmente alla piattaforma informatica. Per il calcolo, per ciascun veicolo e secondo i coefficienti definiti dalla Regione, del numero di chilometri ancora disponibili sulla base dei chilometri già percorsi. Si tiene conto delle percorrenze su strade extraurbane e su autostrade, con velocità compresa tra 70 e 110 km/h, oppure su strade urbane, con stile di guida ecologico.

Il sì dell’authority alla Lombardia

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di delibera regionale della Regione Lombardia Progetto Move-in: aggiornamento della disciplina del servizio e del trattamento dei dati personali. Con estensione del servizio alle altre regioni del Bacino padano e alle Zone a traffico limitato dei comuni. E in particolare alla Ztl del Comune di Milano Area B. Un’area gigantesca, caso unico in Italia.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI