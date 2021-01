Auto elettrica con sconto di 18.000 euro in Lombardia. Sommando l’incentivo statale con quello della Regione, che pubblicherà il bando a febbraio. Prendi 10.000 euro di ecobonus governativo dando dentro un rottame ultradecennale. Ci metti gli 8.000 euro di bonus Lombardia, e il gioco è fatto.

Auto elettrica con sconto di 18.000 euro in Lombardia: con un’avvertenza

L’incentivo statale è sicuro, alla fonte. L’auto costa 20.000 e la paghi 10.000. Invece, come sempre per tutti gli incentivi di tutte le Regioni, il bonus regionale è un rimborso. Paghi, se ci sono i soldi nel fondo allora hai il rimborso.

Infatti, la Lombardia stanzia 100 milioni per sostituire veicoli e caldaie inquinanti. Tutto per il biennio 2021/2022 per la sostituzione di veicoli e caldaie e per l’installazione di nuove colonnine ricarica.

Parola alla Regione Lombardia sui bonus

Entro il mese di febbraio, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo, un nuovo bando con incentivi per la sostituzione dei veicoli privati. Per il biennio 2021/22 a disposizione 36 milioni di euro. Una cifra doppia rispetto all’anno scorso. Un’auto elettrica, a esempio, potrà beneficiare di uno sconto regionale fino a 8.000 euro che, sommato a quello nazionale (8.000 anche in questo caso) e ai 2.000 di sconto obbligatorio, porta a un costo competitivo molto competitivo.

Tutto sommabile, cumulabile, come dice la Lombardia. Che si conferma locomotiva della mobilità pulita, verso l’Europa del Nord, per competere coi Paesi frugali.

Col bando autovetture, sarà possibile accedere al contributo (da un minimo di 4.000 euro a un massino di 8.000) a fronte dell’acquisto di un’auto elettrica o a bassissime emissioni o, novità, di un motoveicolo solo elettrico. Oppure in caso di radiazione, per demolizione (fino a Euro 2 a benzina incluso o fino a Euro 5 diesel incluso) o per esportazione all’estero (solo Euro 5 diesel).

L’incentivo si applicherà a fronte dello sconto del venditore di almeno il 12% sul modello base o di almeno 2.000 euro (per auto elettriche) e di almeno il 7% nel caso di motoveicoli elettrici. Sarà possibile anche acquistare senza radiazione, ma con un contributo ridotto.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI