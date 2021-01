Ad agosto sarà presentato il B-SUV derivato dalla Fiat Argo

A seguito del rinnovamento dell’immagine del marchio e della maggior parte dei suoi prodotti, una delle novità più attese di Fiat è il B-SUV derivato da Fiat Argo, il modello che permetterà all’azienda italiana di competere in uno dei segmenti con maggiore richiesta a livello regionale e che potrebbe essere un duro rivale per la Volkswagen T-Cross, attuale leader della categoria. La novità è che l’azienda sta già affrontando la sua ultima fase di test e c’è finalmente una data di presentazione prevista: agosto di quest’anno.

Lo hanno anticipato i nostri colleghi di Autos Segredos, che sono riusciti a fotografare un’unità di prova con molto camuffamento sul corpo, ma già con gran parte dei suoi componenti finali. Secondo il sito brasiliano, solo i fari – presi dalla Strada – e la griglia non corrispondono al B-SUV, mentre il resto della carrozzeria sì: portiere, tetto, anche i cerchi misti e le gomme.

Il B-SUV derivato da Fiat Argo è stato fotografato da uno dei lettori del sito, nelle vicinanze della città di Betim (Minas Gerais), dove il nuovissimo gruppo Stellantis ha uno dei suoi centri di sviluppo più importanti nella regione e dove verrà prodotto. Oltre al solito camuffamento, per cercare di nascondere parte del suo aspetto, l’unità aveva pezzi di cartone sul paraurti e sul portellone, così come sul cofano e sugli specchietti, il che lo rende ancora più sorprendente ma serve al suo scopo nascondi la sua forma.

Ovviamente, insieme all’approdo nel segmento che fino a poco tempo era dominato dalla Ford EcoSport, un’altra delle caratteristiche più attese di Fiat Sport Utility – il cui nome definitivo è ancora sconosciuto – è la sua meccanica, visto che debutterà la Firefly 1.0. motore turbo benzina associato a un nuovo cambio automatico CVT. Questo motore, insieme al 1.3 turbo, sarà introdotto praticamente in tutta la gamma dell’ex FCA, anche se il Firefly 1.3 da 99 CV (aspirato) rimarrà l’opzione entry-level.

Se si confermano le presunzioni di Autos Segredos, dopo il suo debutto in Brasile, dovrebbe arrivare in Argentina nei mesi successivi, prima della fine dell’anno. Inoltre, per il 2021 è previsto l’arrivo di Argo Trekking, la versione con un’estetica avventurosa della berlina, che andrà ad affiancare il B-SUV come opzione più accessibile e che farà concorrenza alla fortunata Renault Stepway.

