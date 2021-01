Peugeot 208 Rally 4 ruba il podio al Rally di Monte Carlo

Anche Peugeot ha dimostrato ottime prestazioni in varie condizioni durante il Rally di Monte Carlo grazie alla sua Peugeot 208 Rally 4, meritando un podio completo. I risultati non si sono fermati qui poiché il marchio di Stellantis ha dominato la categoria RC4 con sei vetture Peugeot nella top 10.

I vari equipaggi hanno trovato un’arma impressionante nella 208 Rally 4 che è risultata affidabile e performante in tutte le situazioni. Il supporto tecnico esperto offerto da Peugeot Sport e Michelin è stato molto importante per ogni team che hanno trovato il giusto per affrontare le prevedibili e mutevoli condizioni stradali.

Peugeot 208 Rally 4: la vettura da corsa ha conquistato l’intero podio

Nicolas Latil e Jérôme Degout di CHL Sport Auto si sono assicurati nove scratch di RC4 e tre nella categoria 2WD. La coppia ha creato un divario significativo tra il loro leader e il gruppo presente dietro, Thibaut Lefebvre-Marine Lacruz e Frédéric Roussel-François Gilbert di Express Auto Sport, che hanno mantenuto un ritmo costante durante le fasi permettendo a Peugeot di assicurarsi il triplo podio.

La Peugeot 208 Rally 4 non è stata l’unica vettura della casa del Leone a dare spettacolo all Rally di Monte Carlo. Anche la 208 R2, guidata da Sacha Althause e Lisiane Wbinden, ha messo a segno una prestazione impressionante tenendo il passo con la più giovane auto a due ruote motrici di Peugeot per tutto il rally. L’equipaggio svizzero si è classificato primo in R2 e quarto in RC4.

François Wale, direttore sportivo di Peugeot, ha detto: “Siamo molto felici di vedere una prestazione così forte da parte di tutte le auto Peugeot presenti a questa 89a edizione del Rally di Monte Carlo. Nonostante le condizioni molto difficili, la Peugeot 208 Rally 4 e gli equipaggi erano pronti per la sfida! Il podio 100% Peugeot mostra l’eccezionale affidabilità e versatilità che il veicolo ha in tutti i tipi di ambienti“.

