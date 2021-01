Citroën C3 Rally2 domina il WRC3 al Rally di Monte Carlo

La Citroën C3 Rally2 ha dimostrato un’affidabilità eccezionale in tutte le condizioni e soprattutto nelle variabilità del meteo di questo Rally di Monte Carlo. La neve, il ghiaccio e la pioggia non hanno fermato la versatilità e la consistenza della vettura, con le cinque vittorie che sono entrate nella top ten della categoria RC2.

I membri della #C3Rally2Family hanno approfittato del supporto tecnico e degli esperti meteo messi a loro disposizione da Citroën Racing per affrontare tutte le condizioni possibili. Eric Camilli ha faticato a trovare il ritmo sin dalle prime tappe ma è riuscito a trovare la soluzione per migliorare e assicurarsi il terzo posto nella categoria WRC2.

Citroën C3 Rally2: la vettura si è dimostrata molto affidabile nel Rally di Monte Carlo

Nel loro primo Rally di Monte Carlo al volante di una C3 Rally2, Sean Johnston e Alex Kuhrani non hanno corso rischi, conquistando il quinto posto. Il WRC3 ha offerto una lotta emozionante tra i primi tre piloti Yoan Rossel, Yoann Bonato e Nicolas Ciamin perché ognuno di loro ha spinto al massimo la propria Citroën C3 Rally2 per vincere le prove speciali. Yoann Bonato, pilota del team CHL Sport Auto, e il suo co-pilota Benjamin Boulloud hanno conquistato quattro scratch, così come Yohan Rossel e Benoît Fulcrand.

Rossel è riuscito ad aumentare il suo distacco grazie alla vittoria nella PS10, dopo che Bonato e Ciamin avevano subito una foratura. Quest’ultimo ha messo sotto pressione i due leader con i suoi cinque migliori tempi di scratch e ha mostrato prestazioni eccezionali.

Nella prima gara fuori dalle strade del Belgio, la coppia Davy Vanneste-Kris D’alleine ha acquisito un’importante esperienza in una tappa del campionato del mondo rally e al Monte Carlo. Hanno difeso il loro sesto posto nel WRC3 durante l’intera gara. Anche Giacomo Ogliaro e Lorenzo Granai del team G.Car Sport hanno affinato la loro esperienza nel WRC, lottando per mantenere un ritmo sostenuto durante l’intera gara di rally.

Didier Clément, responsabile Competizione Clienti di Citroën Racing, ha detto: “Questo Rally di Monte Carlo è stato estremamente complicato, in condizioni difficili. Abbiamo raggiunto un risultato complessivo davvero eccellente che dimostra che la C3Rally2Family lavora, come al solito, molto bene insieme. Portare tutte le vetture al traguardo è già un’impresa, ma non avere problemi di affidabilità o tecnici è ancora meglio. La scelta delle gomme, mai scontata al Monte Carlo, è stata una scelta collettiva e si è sempre dimostrata corretta. Abbiamo ottenuto alcuni risultati concreti, con il terzo posto di Eric Camilli, che ha guidato molto poco l’anno scorso e ha realizzato una prestazione notevole. Degna di nota è anche la tripletta nel WRC3 di Yohan Rossel, Yoann Bonato e Nicolas Ciamin. Una tripletta che mette in evidenza la C3Rally2 ma anche le diverse regolazioni della vettura e i piloti“.

