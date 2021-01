Peugeot: un nuovo documentario che ripercorre la sua storia sarà trasmesso in TV

Il canale televisivo RMC Découverte trasmetterà un nuovo documentario sulla storia del marchio del leone questo martedì 26 gennaio alle 21:05. Il documentario è stato in parte girato al Peugeot Adventure Museum, a Sochaux. Il titolo di questo nuovo e inedito documentario è: “Peugeot, il periodo d’oro dell’automobile” . In questo filmato di 70 minuti, Le Tone, giornalista e conduttore del programma Top Gear, ci fa scoprire, grazie ad archivi inediti e interviste a storici, la storia del marchio transalpino che adesso è entrato a far parte del gruppo Stellantis.

“Creatore delle prime vetture di produzione più di 130 anni fa, Peugeot è la più antica casa automobilistica del mondo ancora in attività”, viene ricordato nel documentario, che promette di rivelare “le innovazioni e la genialità del celebre Leone di Sochaux che ha permesso questa longevità ineguagliabile “.

“Le Tone ripercorrerà la storia di alcuni dei più leggendari veicoli Peugeot, come la magnifica 402 prebellica e il suo tetto retrattile, antenata delle moderne decappottabili, la piccola VLV del 1941, la prima auto di produzione francese al 100% elettrica, oppure l’indistruttibile 404, il cui motore diesel ha fatto scalpore negli anni ’60 con i suoi record di resistenza, per non parlare della 205 GTI, il modello che ha rivoluzionato il mercato delle city car sportive, ha salvato il marchio dalla bancarotta e ha preparato il suo rimbalzo all’inizio del secolo “.

