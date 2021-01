Lancia Ypsilon: ecco cosa cambia bel 2021

In tanti attendono con trepidazione il restyling di Lancia Ypsilon. A breve si dovrebbero aprire gli ordini per la versione aggiornata della celebre vettura della casa automobilistica italiana. Le novità non dovrebbero essere poi tante come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi e a differenza di quanto si era ipotizzato negli scorsi mesi.

Ecco come dovrebbe cambiare Lancia Ypsilon nel 2021: si tratta dell’ultimo restyling prima della fine della sua carriera

Le novità più importanti che questo restyling porterà a Lancia Ypsilon dovrebbero riguardare la presenza di una nuova calandra e il paraurti anteriore che sarà leggermente ritoccato ma solo nella parte inferiore.

Per il resto non dovrebbero esserci altre novità rilevanti per quanto riguarda la Lancia Ypsilon del 2021. Si parla di nuove rifiniture, di un nuovo colore blu e nuovi tessuti per i sedili. Inoltre dovrebbe arrivare anche un nuovo schermo 7″, Android Auto e Apple CarPlay.

Ricordiamo che è ancora incerto il destino di Lancia Ypsilon per il futuro. L’auto dovrebbe venire costruita in Polonia fino al 2023. Per quanto riguarda una nuova generazione ancora non vi sono notizie ufficiali.

Carlos Tavares ha dichiarato di voler puntare su tutti i 14 marchi di Stellantis e dunque anche a Lancia dovrebbe venire data un’altra chance. Se ciò avverrà con una nuova Lancia Ypsilon o con altri modelli tipo un B-SUV al momento non è dato saperlo. Probabile però che già nel corso del 2021 avremo maggiori dettagli sul futuro della casa automobilistica piemontese.

Ti potrebbe interessare: Fiat Panda e Lancia Ypsilon sono state le auto più vendute in Italia nel 2020

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI