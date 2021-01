Fiat Panda e Lancia Ypsilon sono state le auto più vendute in Italia nel 2020

Il coronavirus ha causato seri problemi al mercato automobilistico che già subiva i pesanti effetti della transizione verso l’elettrificazione. Il 2020 si è chiuso con un calo del 27,9% delle immatricolazioni rispetto al 2019 mentre a dicembre sono state registrate 119.454 vendite, ossia il 14,9% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.

Nonostante i dati negativi, abbiamo alcune conferme dando un’occhiata alla top 10 delle auto più vendute in Italia lo scorso anno. In particolare, la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon si sono posizionate nelle prime due posizioni con entrambe che rappresentano circa il 50% delle mild-hybrid immatricolate nel nostro Bel Paese.

Fiat Panda: la famosa utilitaria si piazza al primo posto fra le auto più vendute in Italia nel 2020

Anche se gli incentivi hanno spinto maggiormente l’acquisto di auto di piccole dimensioni e a basse emissioni, le berline hanno sfiorato il 50% di quota di mercato a dicembre mentre SUV e crossover hanno conquistato il 45%.

Nella classifica delle 50 auto più vendute lo scorso anno abbiamo diversi modelli di FCA e PSA. Oltre a Panda e Ypsilon, che hanno occupato le prime due posizioni con rispettivamente 110.465 e 43.033, troviamo in terza posizione la Fiat 500X con 31.831. Altri due modelli del gruppo automobilistico italo-americano li troviamo al quinto e sesto posto: Fiat 500 con 31.409 e Jeep Renegade con 31.088.

Passando in nona posizione, c’è la Citroën C3 con 29.168 mentre all’11º posto troviamo la Jeep Compass con 26.872. Proseguendo, in 13ª posizione troviamo l’Opel Corsa con 24.534 mentre al 16º posto c’è la Peugeot 208 con 23.423. Fuori dalla top 20, in 21ª e 22ª posizione, troviamo la Peugeot 2008 con 19.315 e la Fiat 500L con 18.975. Un gradino più sotto c’è la Peugeot 3008 con 18.280 esemplari venduti.

Sempre nella top 50 delle auto più vendute nel 2020, troviamo Fiat Tipo al 26º posto con 16.586, Opel Crossland X subito dopo con 16.060, Citroën C3 Aircross in 21ª posizione con 13.243, C5 Aircross al 46º posto con 8505, Alfa Romeo Stelvio in 48º posizione con 8370 e Citroën C1 e Opel Grandland X nelle ultime due posizioni con rispettivamente 8024 e 8010.

Parlando di segmenti, Fiat Panda e Lancia Ypsilon sono state le più vendute fra le berline nel 2020, Fiat 500X e Jeep Renegade nel segmento dei crossover (occupando primo e terzo posto), Jeep Compass, Alfa Romeo Stelvio e Renegade hanno conquistato il segmento di SUV e fuoristrada.

Proseguendo, Fiat 500L si è posizionata al primo posto nella categoria monovolume (lasciando lontani di parecchio gli altri due modelli), Fiat 500C si è posizionata al secondo posto nella categoria cabriolet e spider mentre le prime due posizioni del segmento multispazio sono state occupate da Peugeot Rifter e Citroën Berlingo.

