Dodge Viper biturbo da 1300 CV affronta una Toyota Supra in una drag race

In questo articolo analizzeremo un vero e proprio scontro tra titani poiché entrambe sono state ampiamente modificate: una Dodge Viper di quinta generazione e una Toyota Supra Mk IV.

Almeno per quanto riguarda i social network, la precedente generazione di Supra è probabilmente molto più popolare della versione finale della sportiva a due porte di FCA. Sembra che la muscle car americana abbia ricevuto molte più modifiche rispetto alla vettura giapponese.

Dodge Viper: un esemplare da 1300 CV sfida una Supra da oltre 800 CV

Partendo dalla Viper di quinta generazione, il motore V10 presente sotto il cofano dispone del pacchetto di tuning 1300 sviluppato da Calvo Motorsports che permette all’auto di erogare fino a 1300 CV di potenza. Inoltre, troviamo un doppio turbo da 67 mm ed è stata fatta una rimappatura della ECU. Il cambio manuale T56 a 6 marce della vettura è stato dotato di un aggiornamento sequenziale PPG.

Per quanto riguarda la Toyota Supra, il vlogger Mod2Fame, che possiede il veicolo, non riporta le modifiche effettuate al sei cilindri in linea 2JZ nascosto sotto il cofano ma ha affermato che è presente un grosso turbo. Tuttavia, in un altro filmato pubblicato lo scorso autunno è stato riportato che il propulsore è abbinato a una trasmissione automatica e dovrebbe sviluppare una potenza superiore agli 800 CV.

A questo punto, la Dodge Viper da 1300 CV e la Supra si sono affrontate su una strada aperta al pubblico, un esempio sempre meglio da evitare in quanto si mette in pericolo la vita delle persone. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

