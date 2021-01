Abarth 595: il model year 2021 debutta anche in UK

L’Abarth 595 ha ricevuto un aggiornamento in occasione del lancio del model year 2021. Questo porta con sé nuove opzioni di personalizzazione e upgrade tecnologici. Nelle scorse ore, la casa automobilistica torinese ha annunciato il nuovo aggiornamento anche per il mercato del Regno Unito con disponibilità per gli ordini a partire da febbraio a un prezzo da 17.760 sterline (19.959 euro).

I quattro allestimenti disponibili per la vettura (595, Turismo, Competizione ed Esseesse) sono tutti equipaggiati da una versione potenziata del motore Fiat turbo a quattro cilindri da 1.4 litri che sviluppa una potenza tra 145 CV e 180 CV.

Abarth 595: anche la gamma britannica ha ricevuto l’ultimo model year

Le differenze a livello meccanico tra ogni variante della compatta sportiva sono minime ma la Competizione (da 23.060 sterline – 25.916 euro) e la Esseesse (da 26.560 sterline – 29.849 euro) dispongono di un turbocompressore più grande, un differenziale autobloccante meccanico, ammortizzatori Koni potenziati e impianto frenante Brembo con pinze in alluminio leggero.

Di serie, la 595 è dotata di un cambio manuale a 5 marce mentre come optional è disponibile quello automatico con paddle al volante. Il marchio torinese ha deciso di ribattezzare la modalità Sport in Scorpion in riferimento allo stemma del brand mentre il display da 7 pollici del sistema di infotainment è stato aggiornato per mostrare le nuove schermate di avvio e spegnimento.

L’Abarth 595 Turismo di fascia media, che parte da 20.960 sterline (23.556 euro), offre nuove opzioni di colore per i sedili in pelle mentre la Competizione dispone di un cruscotto rivestito in alcantara che può essere verniciato in un nuovo colore blu opaco ispirato a quello della Fiat 131 Abarth da rally degli anni ‘70.

Non manca un nuovo set opzionale di cerchi in lega da 17”. La versione top di gamma, l’Abarth 595 Esseesse, guadagna un impianto di scarico Akrapovic con sound migliorato. Su tutta la gamma sono presenti, infine, luci di marcia diurna a LED e volante con fondo piatto.

