Più che un marchio automobilistico, DS Automobiles è da tempo impegnata ad essere un marchio che, soprattutto, vuole offrire un’esperienza di lusso, sia all’interno delle sue auto che al di fuori di esse. In altre parole, DS vuole che i suoi clienti si sentano parte di un club selezionato che offra loro esperienze e servizi che vanno oltre anche la stragrande maggioranza dei marchi premium più popolari.

In Spagna DS Automobiles lancia Only You un ecosistema di servizi di lusso pensato per i suoi clienti

Questa idea è stata incarnata in Spagna da DS Only You, un ecosistema di servizi di lusso basato sul famoso “savoir-faire” francese commissionato da questo marchio premium a PSA e che va dal servizio clienti personalizzato ed esclusivo alla consegna della propria auto nuova direttamente alla porta di casa, fino alla possibilità di gustare cene in rinomati ristoranti Michelin oltre ad altre proposte di svago uniche.

Pertanto, i clienti di DS Automobiles potranno accedere a questo intero ecosistema di esperienze DS oltre l’automobile attraverso l’ applicazione ufficiale MyDS. Un ecosistema che include i seguenti servizi:

DS Club Privilège: Come abbiamo spiegato prima, DS vuole formare un club selezionato per i suoi clienti con diversi servizi legati alle loro auto, ma anche con esperienze che vadano oltre l’automobile. DS Club Priviège è il nome di quel tipo di club pensato per i clienti dell’azienda di gala, che aprirà le porte a diverse proposte per il tempo libero innovative e personalizzate, accederà a offerte esclusive di moda di lusso, tecnologia o marchi di lusso. viaggiare, oltre a gustare una cena in un rinomato ristorante stellato Michelin o una sessione in una spa giapponese. Tutto questo insieme alla possibilità di testare altri modelli della gamma DS in diversi circuiti.

DS Valet: Questo servizio è stato creato con l’obiettivo principale di ottimizzare il tempo prezioso dei clienti del marchio. Per questo DS Valet offrirà ai propri clienti la possibilità di portare la propria auto nuova o usata all’indirizzo da loro richiesto, invece di dover recarsi dal concessionario al cliente, grazie al fatto che avranno a disposizione un autista personale che potrà anche ritirare e consegnare l’auto in officina per manutenzione o riparazione, mentre il proprietario continuerà ad avere un veicolo sostitutivo. Anche prima di acquistare una nuova DS, un esperto del marchio potrà passare a testare e mostrare i dettagli del nuovo veicolo, anche ritirare la vecchia auto in caso di operazione di riacquisto.

DS At Your Service e DS Assistance: Non poteva certo mancare l’aspetto più tradizionale del servizio clienti per un marchio automobilistico, solo qui anche DS vuole fare la differenza con un’esperienza più personalizzata, esclusiva e soprattutto veloce . Per questo avrai a tua disposizione specialisti esperti del marchio e dei suoi prodotti, che risponderanno immediatamente a qualsiasi domanda sui prodotti e servizi DS oa qualsiasi incidente con i veicoli del marchio e, se necessario, invieranno rapidamente un team servizio presso il luogo indicato dal cliente per far fronte ad un guasto.

Rent A DS: L’ultima tappa di DS Only You è protagonista del particolare servizio DS per chi, volendo guidare una DS, non è alla ricerca di un mezzo proprio. Quindi Rent A DS offrirà un noleggio personalizzato che permetterà di avere facilmente un modello DS per un weekend breve, un lungo weekend o una vacanza. La collaborazione con il servizio Free2Move di PSA ti consentirà persino di noleggiarlo per poche ore tramite la sua applicazione o l’app MyDS.

