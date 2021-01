Lanciata in Germania la Peugeot 508 PSE

Sono trascorsi quasi due anni da quando Peugeot ha presentato per la prima volta la 508 Peugeot Sport Engineered, togliendo gli involucri dal suo ibrido da 360 CV in vista del Salone di Ginevra del 2019. Sebbene le cose siano cambiate molto da allora, sia la berlina Peugeot 508 PSE che la versione wagon sono finalmente in vendita, anche se solo in Germania per ora. La vettura ha un prezzo di partenza di 66.640 euro nella versione quattro porte.

In Germania è stata finalmente lanciata la Peugeot 508 PSE

Apparentemente nella Peugeot 508 PSE che è in vendita oggi nulla è cambiato rispetto alla versione originale del 2019. Il che, in generale, dovrebbe essere considerato una buona cosa: i componenti aggiuntivi di Peugeot Sport – compresi i cerchi da 20 pollici e gli accenti “Kryptonite” – funzionano bene con la forma della 508.

Haico van der Luyt, amministratore delegato di Peugeot Germania, ha dichiarato della nuova vettura: “Peugeot può guardare indietro a una storia di corse ricca di eventi con numerosi successi. Sulla base di questa esperienza, abbiamo fondato l’etichetta Peugeot Sport Engineered e ora stiamo portando prestazioni sostenibili a per le strade. La nuova Peugeot 508 PSE combina la tecnologia ibrida con il massimo piacere di guida “.

