Ram 1500 TRX: il primo esemplare sarà messo all’asta il 26 marzo

Il primo Ram 1500 TRX è uscito dallo stabilimento in cui viene prodotto poco più di un mese fa e, come promesso, sarà proposta all’asta per beneficenza. In particolare, il pick-up con motore Hellcat sarà battuto all’asta da Barrett-Jackson a Scottsdale il 26 marzo. Dal momento che la famosa casa d’aste ha accettato di rinunciare a tutte le commissioni derivanti dalla vendita del veicolo, il 100% del prezzo andrà in beneficenza.

Oltre allo speciale TRX, il vincitore dell’asta riceverà un kit unico. Questo include una scatola contenente un libro rilegato e creato appositamente dal team di Ram che mette in evidenza lo sviluppo del design del veicolo, foto e video esclusivi e una copertura per il pick-up realizzata dal team di progettazione del veicolo.

Ram 1500 TRX: l’asta di Barrett-Jackson si terrà il 26 marzo a Scottsdale

Essendo una delle sole 702 unità di Ram 1500 TRX Launch Edition, l’esemplare è rivestito esternamente nella colorazione Anvil Grey con grafica laterale e cerchi da 18” avvolti in pneumatici Goodyear da 35”. Il pick-up sfoggia anche un esclusivo badge sulla plancia centrale, delle finiture in fibra di carbonio, un tetto apribile panoramico e un impianto audio premium Harman & Kardon composto da 19 altoparlanti.

Altre caratteristiche interessanti includono sedili in pelle con funzione di riscaldamento e ventilazione e un caricatore wireless per ricaricare gli smartphone compatibili. Una delle più importanti caratteristiche presenti a bordo del 1500 TRX è senza dubbio il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 712 CV e 880 nm di coppia massima.

Accanto all’otto cilindri è presente una trasmissione automatica a 8 velocità che invia la potenza a un sistema di trazione integrale. Questa configurazione consente al TRX di scattare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi e di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h. Tutti gli esemplari del Ram 1500 TRX Launch Edition sono stati venduti in meno di tre ore.

In merito a ciò Mike Koval Jr., CEO di Ram, ha detto: “È diventato immediatamente un pick-up da collezione unico nel suo genere e incredibilmente entusiasmante che gli appassionati chiederanno a gran voce, specialmente quando andrà all’asta di Barrett-Jackson a marzo“.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI