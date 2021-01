Jeep Grand Cherokee L: Stellantis non è preoccupato che possa rubare vendite al Durango

All’inizio di questo mese, Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Jeep Grand Cherokee L che è diventata il primo modello a tre file del marchio ad essere offerto dopo l’uscita del Commander.

Anche se i clienti hanno chiesto a gran voce una Jeep a sette posti da diversi anni, c’è sempre la possibilità che la Grand Cherokee L 2021 possa rubare vendite ad altri veicoli della famiglia di Stellantis. Tuttavia, i dirigenti non sembrano essere preoccupati di questa cosa perché gli acquirenti di veicoli Jeep desiderano avere a disposizione le autentiche capacità off-road del marchio.

Jeep Grand Cherokee L: Dodge Durango e Chrysler Pacifica appartengono a un altro segmento

Di conseguenza, i responsabili credono che la Grand Cherokee L non ruberà vendite a Chrysler Pacifica e Dodge Durango. Christian Meunier, capo globale di Jeep, ha sottolineato che il Durango non verrà cannibalizzato dal nuovo SUV a sette posti in quanto i modelli sono completamente diversi e non sono previste sostituzioni in futuro.

Meunier ha anche affermato che il modello orientato alle prestazioni rimarrà nella gamma di Dodge, nonostante non sia stato ridisegnato in quasi un decennio. Il dirigente ha poi detto che la nuova Grand Cherokee L avrà un impatto minimo sulle vendite dei prossimi Wagoneer e Grand Wagoneer.

Sebbene entrambi siano a tre file di sedili proprio come la Grand Cherokee L, i due veicoli verranno piazzati in un segmento completamente diverso e inoltre avranno prezzi più alti. In particolare, i due Wagoneer competeranno con artisti del calibro di Ford Expedition, Lincoln Navigator, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon e Cadillac Escalade mentre il nuovo SUV presentato all’inizio di gennaio si scontrerà con crossover come Ford Explorer, Kia Telluride e Toyota Highlander.

Sappiamo che la casa automobilistica americana ha in programma di lanciare sul mercato una Jeep Grand Cherokee a due file che arriverà entro la fine dell’anno come model year 2022. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire ulteriori informazioni sul modello.

