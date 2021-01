Dodge Durango R/T 2021 è il migliore della gamma per qualità, prestazioni e prezzo

L’unico SUV proposto attualmente da Dodge per il 2021, ossia il Dodge Durango, è disponibile in otto diversi allestimenti fra cui quello R/T AWD. Questo modello si distingue in quanto combina un elevato livello di comfort e praticità con le prestazioni offerte dal motore Hemi V8, tutto ad un prezzo di partenza inferiore ai 50.000 dollari negli Stati Uniti.

I fan delle muscle car con motore V8 che desiderano lo stesso livello di performance ma un SUV tre file hanno la possibilità di acquistare il Durango R/T che rappresenta l’unica opzione più interessante disponibile negli USA. In alternativa è possibile optare per l’SRT 392 da 482 CV oppure per l’SRT Hellcat da 720 CV ma i prezzi base partono, rispettivamente, da 65.000 dollari (53.631 euro) e 82.500 dollari (68.070 euro).

Dodge Durango R/T: elevato livello di comfort e praticità e prestazioni garantite dall’Hemi V8

Dunque, il Dodge Durango R/T AWD rappresenta un’opzione molto più economica ma allo stesso tempo capace che racchiude un propulsore Hemi davvero prestante, oltre ad avere spazio per sette persone e un cofano motore con prese d’aria per un aspetto più muscoloso rispetto ai modelli standard, il tutto a un prezzo molto più interessante.

L’Hemi n questione è il V8 da 5.7 litri in grado di sviluppare 365 CV e 529 nm di coppia massima, una potenza più che sufficiente per un’esperienza di guida divertente o per trainare fino a 3266 kg. Il propulsore dispone di una fasatura variabile delle valvole e del sistema MDS che dovrebbe migliorare i consumi di carburante.

Bisogna considerare però che le parole economico ed Hemi non vanno assolutamente d’accordo, quindi non bisogna aspettarsi miracoli. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica statunitense, il Durango R/T consuma 17 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Consuma ancora parecchia benzina ma ovviamente in misura inferiore rispetto ai modelli più potenti.

Accanto all’otto cilindri troviamo il cambio automatico ZF 8HP70 a 8 marce che può essere trovato anche sulla versione SRT 392 e su veicoli molto più costosi come ad esempio la Maserati Quattroporte. Esternamente, oltre al cofano motore con prese d’aria, troviamo paraurti e fari ridisegnati e cerchi in lega da 20” con pneumatici Pirelli per tutte le stagioni.

Per avere un design esterno più aggressivo è possibile aggiungere il pacchetto Blacktop dal costo di 1295 dollari (1068 euro). Questo porta con sé dei cerchi in alluminio Black Noise da 20” dal design accattivante, una fascia inferiore in tinta con la carrozzeria e badge e specchietti esterni in nero lucido.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida possono essere aggiunti tramite il pacchetto Technology Group

All’interno, il Dodge Durango R/T dispone di sedili avvolgenti in pelle scamosciata con funzione di riscaldamento e con regolazione a otto vie. Per soli 795 dollari (655 euro) in più è possibile personalizzare l’abitacolo in tre diversi colori, oltre ad aggiungere sedili anteriori ventilati e pelle aggiuntiva su pannelli delle portiere, volante e bracciolo centrale.

Di serie, il SUV propone un nuovo quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch centrale da 10.1 pollici che supporta anche Apple CarPlay e Android Auto. Lo svantaggio dell’intera gamma Durango 2021 è la mancanza di sistemi di assistenza alla guida avanzati offerti come standard.

Infatti, su tutti i modelli il cruise control adattivo, l’Advanced Brake-Assist, il Full-Speed Forward-Collision Warning-Plus e il Lane-Departure Warning Plus vengono offerti esclusivamente con il pacchetto Technology Group dal prezzo di 2395 dollari (1976 euro).

Con il suo prezzo di partenza di 49.400 dollari (40.763 euro), il Dodge Durango R/T AWD 2021 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un SUV muscoloso sotto i 50.000 dollari che offra prestazioni, tre file di sedili e tanto spazio e comfort a bordo. In alternativa, è possibile acquistare il Durango SRT 392 aggiungendo 16.000 dollari.

