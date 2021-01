DS 7 Crossback E-Tense viaggia nel silenzio di Assisi

La nuova DS 7 Crossback E-Tense porta il marchio premium francese nel mondo dei SUV ibridi plug-in con una qualità costruttiva di alto livello e delle prestazioni esaltanti grazie ai suoi 300 CV ottenuti da due motori elettrici e dal turbo benzina PureTech da 1.6 litri che solo lui eroga 200 CV.

La casa automobilistica di Stellantis ha portato il suo ultimo modello PHEV nel cuore dell’Umbria dove ha affrontato la strada che porta alla cima del monte Subasio. Si tratta di un percorso suggestivo che sale fino a 1290 metri e che esalta le esclusive caratteristiche 4×4 della Crossback E-Tense.

DS 7 Crossback E-Tense: il SUV ibrido plug-in fa una breve visita ad Assisi

A bordo è presente la trazione integrale permanente che viene ottenuta tramite i motori elettrici posti sui due assali posteriori con una potenza totale di 110 CV gestita attraverso una centralina. Dopo aver raggiunto la cima del monte Subasio, DS Automobiles si è recata ad Assisi, la città di San Francesco ricca di testimonianze storiche e artistiche che incantano i visitatori.

È possibile accedere al centro storico di Assisi utilizzando la sola trazione elettrica per viaggiare in silenzio e a zero emissioni. Nonostante le dimensioni generose, la DS 7 Crossback E-Tense si muove con sicurezza in pieno silenzio. Dopo aver percorso alcune strette vie, la vettura è stata portata sulla grande piazza dove si erge maestosa la basilica di Santa Chiara.

Nella breve visita ad Assisi è stata fatta un’escursione alla Rocca, il punto più alto di Assisi da dove si ammira uno splendido panorama della città. Secondo quanto dichiarato da DS Automobiles, il suo SUV ibrido plug-in è in grado di percorrere fino a 58 km con una singola ricarica in modalità full electric e di raggiungere una velocità massima in elettrico fino a 135 km/h.

Il SUV E-Tense può ricaricare le batterie durante la marcia e accumulare energia ricaricandosi ad una collina stradale. Inoltre, è possibile sfruttare la modalità E-Save, attivabile dal display centrale, per risparmiare l’autonomia elettrica.

La nuova DS 7 Crossback E-Tense propone interni di alta classe con finiture e dettagli che esprimono alta tecnologia ed eleganza, oltre a una vettura che coniuga comfort, sicurezza e piacere di guida. Non mancano, infine, gli esclusivi fari Active Led Vision che illuminano la via del ritorno.

