Regno Unito: le lead delle concessionarie sono aumentate del 18% nella prima settimana di lockdown

I volumi di lead generati da eBay Motors Group nel Regno Unito hanno iniziato l’anno con un trend positivo, aumentate del 18% nella prima settimana del terzo lockdown.

I dati settimanali rivelati dal noto sito Internet mostrano che la crescita delle lead delle concessionarie britanniche, presenti sulle sue piattaforme, è diminuita solo leggermente a dicembre, quando le medie settimanali sono rimaste costantemente al di sopra del 20%.

Regno Unito: eBay Motors Group ha registrato una crescita delle lead delle concessionarie

Marc Robinson, responsabile vendite esterne di eBay Motors Group, ha dichiarato: “La nostra speciale analisi settimanale Market View mostra che il settore delle auto usate ha avuto un inizio di anno incoraggiante, nonostante l’introduzione del terzo lockdown in Inghilterra e le maggiori restrizioni dovute al coronavirus nel resto del Regno Unito. Stiamo assistendo a un aumento dei volumi di lead, un probabile riflesso del duro lavoro svolto dalle concessionarie presenti in tutto il Regno Unito per promuovere attivamente i loro servizi di click, ritiro e consegna”.

Robinson ha proseguito dicendo: “Queste mosse stanno inviando un messaggio chiaro agli acquirenti di auto sul mercato che i blocchi non equivalgono a chiusure. I nostri dati mostrano anche che la Scozia ha sovraperformato il resto del Regno Unito in termini di attività di ricerca online. Ciò rispecchia il fatto che ha introdotto le restrizioni di livello più alto a Santo Stefano, più di una settimana prima che fosse annunciato il terzo lockdown in Inghilterra, con gli acquirenti di auto che hanno avuto più tempo per adattarsi alle nuove regole. Continueremo a monitorare queste variazioni regionali e le tendenze più ampie del mercato nelle prossime settimane“.

Le e-mail alle concessionarie hanno continuato ad essere la scelta di comunicazione preferita dagli acquirenti di auto piuttosto che le telefonate. Le visualizzazioni dei veicoli in base al prezzo sul sito di eBay Motors Group sono rimaste allo stesso livello di dicembre, sebbene le ricerche su base annua siano aumentate dell’11% per i modelli con prezzo compreso tra 10.000 e 30.000 sterline mentre quelli con prezzo fino a 5000 sterline hanno registrato una diminuzione del 13%.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI