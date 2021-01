Opel aumenta le vendite dell’84% nel 2020: ecco dove

Il marchio Opel in Ucraina nel 2020 ha aumentato le vendite di automobili (autovetture e veicoli commerciali leggeri) dell’84% rispetto al 2019, a 732 veicoli con un calo complessivo di questo mercato del 2,2% (a 95.500 veicoli). Lo ha riferito l’ufficio di rappresentanza in Ucraina, Peugeot Citroen Ukraine.

Secondo il rapporto, la crescita delle vendite è stata guidata principalmente dai modelli ben noti del marchio: il crossover Opel Grandland X (248 veicoli venduti, il 92% in più), il crossover compatto Opel Crossland X (174 veicoli, due volte in più) e la berlina Opel Astra (156 veicoli, il 28% in più).

L’anno scorso, sul mercato ucraino hanno debuttato anche diversi nuovi modelli, in particolare, la sesta generazione di Opel Corsa, le c

ui vendite sono iniziate a metà anno, e 37 vetture sono state vendute a fine anno. Inoltre, nel 2020 sono iniziate le vendite di veicoli commerciali Opel Combo (versione passeggeri di Combo Life e furgone commerciale Combo Cargo), di cui 84 ​​venduti.

“Grazie al lancio della linea di veicoli commerciali, il marchio Opel sta tornando di nuovo nel segmento dei veicoli commerciali leggeri come attore serio e intende aumentare in modo significativo le vendite nel 2021″, ha detto il servizio stampa, specificando che lo scorso anno una linea completa di Opel in Ucraina sono stati presentati veicoli commerciali: Combo Life, Zafira Life, Combo Cargo, Vivaro e Movano.

Secondo il rapporto, nonostante tutti i problemi e le limitazioni del 2020, Opel ha continuato a sviluppare la propria rete di concessionari in Ucraina, in particolare, due nuovi concessionari sono stati aperti nell’autunno dell’anno: Addis-Motors (Odesa) e Newton (Cherkasy) , che sono gli unici rappresentanti del marchio in queste città.

Alla fine dell’anno, la rete di rivenditori del marchio comprende 11 uffici di rappresentanza (tre a Kiev, uno ciascuno a Dnipro, Lviv, Zaporizhia, Poltava, Kharkiv, Khmelnitsky, Odesa e Cherkasy) e quattro partner di servizio che possono eseguire il servizio senza perdere la garanzia: a Kyiv (due), Ivano-Frankivsk e Zhytomyr.

