Ferrari F8 Tributo riceve un tuning completo da Novitec

L’ultimo episodio della serie The Supercar Diaries proposta su YouTube da Novitec ci ha mostrato in anteprima il tuning applicato alla Ferrari F8 Tributo. Poco dopo aver condiviso la clip, il tuner ha rivelato maggiori informazioni sulle modifiche apportate alla supercar di Maranello.

La F8 Tributo è già di per sé un’auto molto veloce ed elegante ma ciò non ha impedito a Novitec di cercare di migliorarla. A partire dal motore, l’azienda offre diversi performance package che consentono al V8 biturbo da 3.9 litri di produrre più potenza rispetto ai 720 CV e 770 nm di coppia massima originali.

Ferrari F8 Tributo: Novitec modifica ampiamente la supercar V8 di Maranello

Il pacchetto di aggiornamento più potente porta la potenza a 802 CV e 898 nm, ossia 82 CV e 128 nm in più rispetto al modello di serie. Grazie alla potenza extra, la Ferrari F8 Tributo by Novitec impiega soli 2,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima passa a oltre 340 km/h.

In linea con il tema delle prestazioni, l’azienda di tuning offre la possibilità di scegliere una serie di impianti di scarico che assicurano un maggiore divertimento alla guida. In particolare, è disponibile uno scarico sportivo in Inconel placcato in oro per dissipare meglio il calore, costituito da due grandi terminali di scarico realizzati in carbonio e acciaio inossidabile.

A livello estetico, gli acquirenti possono ordinare uno spoiler anteriore in fibra di carbonio e inserti sempre in fibra di carbonio per cofano e aspirazione. Inoltre, la F8 Tributo può essere equipaggiata con minigonne laterali sportive e un ampio alettone posteriore che aumenta notevolmente la deportanza, a detta di Novitec.

Non è finita qui poiché i clienti possono ordinare un’estensione per lo spoiler posteriore, un diffusore unico e un assortimento di cerchi diversi. A completare i punti salienti della speciale Ferrari F8 Tributo ci sono le molle sportive che riducono l’altezza da terra di circa 35 mm, un sistema di sollevamento anteriore e aggiornamenti per gli interni.

In particolare, i proprietari possono creare un abitacolo su misura con rivestimento in pelle e alcantara in qualsiasi colore e design preferiti.

