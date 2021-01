Una Dodge Viper biturbo da 1900 CV sfida alcune Nissan GT-R | Video

Nonostante la Dodge Viper sia stata ritirata nel 2017, la comunità aftermarket ha continuato a lavorare incessantemente sulla sportiva con motore V10. Perciò, esemplari come questo da 1900 CV non sono più una sorpresa.

All’epoca, la Viper si sfidava sul mercato con auto come la Nissan GT-R. In questo caso, però, abbiamo a che fare con modelli fortemente modificati. Proprio come la Viper, la R35 GT-R viene utilizzata parecchio nelle drag race, principalmente in quelle nel quarto di miglio.

Dodge Viper: un esemplare da 1900 CV con due turbo mostra tutto il suo potenziale su strada

I due esemplari presenti nel video in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da 1320video, però, si sono affrontati su strada e non all’interno di un apposito circuito allestito per le gare di accelerazione.

La Dodge Viper presente nel filmato è una ACR modificata da Calvo Motorsports. Sotto il cofano troviamo un motore V10 che adesso propone una cilindrata di 9 litri ed è stato abbinato a due turbo da 76 mm e una trasmissione sequenziale. Il tutto permette alla supercar americana di sviluppare ben 1900 CV di potenza. Di serie troviamo le sospensioni, l’altezza da terra e le restanti caratteristiche mentre sul retro ci sono dei cerchi Belak Industries.

Durante la stessa notte e il giorno successivo, la speciale Dodge Viper ha affrontato almeno tre Nissan GT-R modificate con potenze di 1500 CV, 1700 CV e 1900 CV. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

