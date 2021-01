Ram 1500 TRX: ecco cosa ne pensa TFLtruck | Video

The Fast Lane Truck è stato uno dei pochi canali YouTube ad aver testato in maniera approfondita il nuovo Ram 1500 TRX. I proprietari del canale hanno acquistato un esemplare da utilizzare personalmente come veicolo di prova. Si tratta di un TRX rivestito esternamente in rosso e nero e che dispone del primo dei due pacchetti di equipaggiamento, il tutto ad un prezzo di circa 77.000 dollari (63.782 euro).

Dopo due settimane di proprietà, i ragazzi di TFLtruck sono rimasti soddisfatti dal nuovo pick-up Hellcat. Secondo quanto affermato, il veicolo è in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi. Questi sono esattamente i dati rivelati dal produttore statunitense, senza dimenticare che il 1500 TRX dispone di cerchi da 18” abbinati a pneumatici off-road 325/65 anziché gomme estive.

Ram 1500 TRX: The Fas Lane Truck ha messo alla prova il nuovo pick-up per due settimane

I recensori affermano che soltanto due pick-up da mezza tonnellata possono eguagliare il Ram 1500 TRX in termini di presenza su strada: Ford F-150 Raptor e GMC Sierra 1500 Denali. Roman Mica di The Fast Lane Truck afferma che l’abitacolo è spettacolare ed è davvero un ottimo posto in cui passare 2253 km, che è quanto impiegato per guidarlo da Detroit a Moab. Attualmente, il suo 1500 TRX ha percorso 2971 km.

Il pick-up Hellcat ha stupito anche per l’esperienza di guida e il sound davvero piacevole all’orecchio. Gli pneumatici Goodyear Wrangler indossati dal TRX, però, non presentano la stessa valutazione di resistenza alla neve del Ford Raptor.

Non è un grosso problema per la maggior parte degli acquirenti ma in Colorado, dove fa molto freddo e ha nevicato parecchio durante questa stagione, si ha sicuramente bisogno di gomme capaci. Parlando sempre di pneumatici, i Goodyear Wrangler sporcano parecchio le calotte degli specchietti retrovisori esterni e le porte anteriori in quanto non ci sono parafanghi.

Infine, i recensori hanno parlato dei consumi di carburante. Il Ram 1500 TRX non potrebbe fare meglio di 22,4 litri/100 km sulla via del ritorno da Detroit. Per scoprire maggiori informazioni sul test fatto da The Fast Lane Truck, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

