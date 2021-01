Abarth Nuova 500 Elettrica: ecco nuovi render e ipotesi

Col debutto della Nuova 500 Elettrica si è compreso sin da subito che anche Abarth avrà ben presto la sua prima vettura elettrica. Una svolta sostenibile per il costruttore dello Scorpione che non vorrà rinunciare al concentrato di tecnologia e contenuti prodotti dalla Nuova 500 Elettrica che rappresenta la prima vettura di Fiat completamente pensata e realizzata ragionando sull’elettrico e sulla mobilità sostenibile.

Tanti sono però gli interrogativi, a cominciare dal fatto che la variante Abarth della Nuova 500 Elettrica non disporrà di alcun suono proveniente dallo scarico. Un elemento fondamentale per tutte le vetture dello Scorpione. In tal senso potrebbero quindi essere ragionate delle alternative più o meno valide, utili quantomeno a replicare il sound delle vetture più sportive di casa Fiat. In ogni caso la variante più cattiva della Nuova 500 Elettrica è stata già confermata dal management di casa Fiat, sebbene inizialmente nulla era stato dato per scontato.

Ad ammettere le ovvie volontà è stato persino Olivier Francois tramite un commento ad un suo post apparso su Instagram al tempo della presentazione della 500 Elettrica. Si lavora quindi in Abarth per la variante più cattiva dell’interessante Nuova 500 Elettrica di Fiat. Nascerà presto la prima elettrica di Abarth.

I nuovi render che la ipotizzano

A fornire una visione più avanzata di quelle che potrebbero essere le reali fattezze della Nuova Abarth 500 Elettrica sono stati i ragazzi di Motor1.com tramite i render che abbiamo riportato qui. Attualmente possono essere realizzate soltanto ipotesi visto che si sa poco o nulla della futura elettrica di Abarth. Di certo non mancheranno le caratterizzazioni dal punto di vista estetico, quelle che renderanno la Nuova 500 Elettrica di Abarth più dinamica e sportiveggiante senza rinunciare ad una concreta eleganza già insita nel modello.

Secondo quanto ipotizzato da Motor1.com dovrebbe rimanere il nuovo logo 500 sul frontale, in accordo con l’introduzione dell’irrinunciabile scudetto Abarth. Se venisse presa come ipotesi l’attuale Abarth 595, dovrebbe essere mantenuta anche l’ampia scritta Abarth sulla griglia anteriore mentre potrebbe aprirsi qualche presa d’aria in più rispetto alla variante tradizionale.

Dal punto di vista tecnico dovrebbe non variare la capacità complessiva della batteria, introducendo chiaramente la variante più prestante. Tuttavia il motore elettrico dovrebbe beneficiare di potenze sensibilmente maggiorate, nell’ordine dei 200 cavalli di potenza complessiva: in questo modo a beneficiare maggiormente sarà lo scatto da fermo. La maggiore potenza dovrebbe andare di pari passo con un assetto rivisto e un impianto frenante maggiorato. L’unica incertezza è legata al sound vista l’assenza dello scarico. In questo caso potrebbero venire in soccorso delle casse acustiche in grado di riprodurre un suono interessante: la collaborazione tra Giorgio Moroder e FPT (reparto motoristico di Fiat) potrebbe essere un segnale abbastanza indicativo.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI