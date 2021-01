Jeep sarà la nuova punta di diamante di Stellantis

Di tutte le risorse che Stellantis erediterà nella sua fusione transnazionale, nessuna è più importante del marchio Jeep con le sue offerte di SUV in crescita, la presenza globale e la folla di appassionati che sono l’invidia del mondo dell’auto.

Le Jeep in alcuni paesi sono sinonimo di SUV. La loro utilità e robustezza americana hanno un fascino raro che raggiunge sia gli acquirenti tradizionali che quelli di lusso. Le vendite negli Stati Uniti sono aumentate di circa il 250% dal 2009. Quando Fiat Chrysler Automobiles e il rivale francese Groupe PSA si uniranno ufficialmente sabato, sarà l’unico marchio veramente mondiale di Stellantis con 1,6 milioni di veicoli venduti all’anno nelle Americhe, in Europa e in Cina, secondo IHS Markit Ltd.

Ma anche nell’ottantesimo anno di Jeep, dirigenti e analisti concordano, c’è ancora molto lavoro da fare. Una versione più grande del Grand Cherokee e il ritorno del Wagoneer e del suo gemello più grande apriranno il marchio a una nuova sfilza di acquirenti che hanno bisogno di più spazio per le loro famiglie. Una nuova opzione compatta probabilmente cercherà di fare appello all’accettazione in evoluzione dei SUV da parte degli europei.

E nonostante la crescente popolarità di quel segmento in Cina, Jeep rimane un piccolo attore nel più grande mercato automobilistico del mondo. Nel frattempo, Fiat Chrysler ha utilizzato Jeep per introdurre opzioni elettrificate.

“Siamo molto fedeli all’eredità del marchio”, ha recentemente dichiarato Christian Meunier, capo globale del marchio Jeep a proposito delle prossime novità. “Siamo molto orgogliosi di quale prodotto stiamo portando sul mercato.

“Questa è un’opportunità per noi di espanderci, espandere il Grand Cherokee e prenderci cura dei nostri clienti e renderli felici. Ci piace dire:” Noi non facciamo Jeep. Tu la fai “. La comunità è così critica. Molte idee vengono da loro “.

