Maserati: importante cambio al vertice in Nord America

Giovedì Maserati ha nominato William Peffer CEO del Nord America, con effetto immediato. Il dirigente arriva a guidare le operazioni della casa automobilistica del Tridente negli Stati Uniti e in Canada dopo aver rassegnato le dimissioni da chief operating officer di Kia Motors America Inc. all’inizio di questo mese.

Peffer è stato promosso da vicepresidente delle operazioni di vendita poiché Kia ha registrato le vendite al dettaglio negli Stati Uniti più alte nella storia dell’azienda nel 2020. Vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, anche in posizioni senior presso case automobilistiche negli Stati Uniti e in Australia. come incarico di tre anni nelle operazioni di vendita al dettaglio come direttore operativo per una grande concessionaria nel New England.

Sostituisce Alistair Gardner, che ha lasciato Maserati in agosto, e ora è vicepresidente dell’Atlantic Coast Automotive Group della Florida, secondo il suo profilo LinkedIn. Peffer nella sua nuova attività riporterà a Bernard Loire, chief commercial officer di Maserati. Peffer si è laureato alla Michigan State University e ha conseguito un Master in Business Administration presso la Duke University.

