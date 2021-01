Maserati: importante novità in Nord America

In precedenza direttore delle operazioni per la regione del Nord America di Kia Motors, William Peffer è stato nominato Presidente della regione del Nord America per Maserati. Sarà responsabile di tutte le operazioni del marchio negli Stati Uniti e in Canada. È succeduto ad Alistair Gardner , entrato a far parte di Atlantic Coast Automotive Group nell’ottobre 2020. Nel suo nuovo ruolo, William Peffer riporta a Bernard Loire , direttore delle vendite di Maserati.

Laureato alla Duke University e all’Università del Michigan (Stati Uniti), William Peffer ha iniziato la sua carriera nel 1993 presso Ford Motor Company dove ha ricoperto varie posizioni nelle vendite e nel marketing, in particolare come direttore Vice dell’area di Denver (2003). Nel 2006 è entrato in Nissan negli Stati Uniti nel reparto marketing. Nel 2009 è stato nominato Direttore del marketing per Nissan negli Stati Uniti. Nel 2011 è diventato responsabile marketing, comunicazione e media per Nissan United States.

Nel 2012 il nuovo responsabile di Maserati in Nord America è diventato amministratore delegato di Nissan Australia. Nel 2013 è entrato in General Motors dove è stato vicepresidente delle vendite e dell’assistenza per il marchio Cadillac negli Stati Uniti. Nel 2014 è stato nominato Presidente e CEO di Balise Motor Sales. Dal 2017 è Direttore delle operazioni per la regione americana di Kia Motors.

