Maserati Ghibli e Levante: debuttano le nuove edizioni speciali Sportivo e Sportivo X

Maserati ha deciso di iniziare questo 2021 nel Regno Unito con il lancio di due varianti in edizione speciale chiamate Sportivo e Sportivo X dedicate a Ghibli e Levante. Sebbene entrambe le versioni offrano una serie di funzionalità aggiuntive, la Sportivo X è sicuramente quella più interessante.

Gli acquirenti britannici possono scegliere fra tre opzioni di colori esterni chiamate Nero Ribelle, Grigio Maratea e Blu Emozione. A livello di specifiche tecniche, abbiamo sostanzialmente un Levante con motore V6 da 350 CV e una Ghibli Hybrid da 330 CV.

Maserati Ghibli e Levante: ecco le nuove special edition Sportivo e Sportivo X per il mercato UK

La Maserati Ghibli Sportivo Special Edition dispone del pacchetto Nerissimo offerto dalla casa automobilistica modenese, cerchi Urano da 20” in nero lucido, rivestimenti interni in pelle, palette al volante in alluminio, sedili anteriori sportivi riscaldati a 12 vie, finiture in legno nero lucido e retrocamera.

La variante Sportivo X aggiunge le sospensioni attive Skyhook, il Driver Assistance Pack Plus, i fari Matrix adattivi Full LED e i cerchi in lega Titano da 21″ in nero lucido. All’interno, la Ghibli Sportivo X è dotata in più di sedili anteriori ventilati e riscaldati, volante sportivo in pelle riscaldato, cuciture rosse a contrasto, ricarica wireless per smartphone compatibili, porte con chiusura ammortizzata e pedali in acciaio inossidabile spazzolato.

Le due versioni speciali si basano sul Levante con motore V6 da 350 CV

Passando al Maserati Levante Sportivo, le caratteristiche standard includono cerchi in lega Efesto da 20” in dark myron con pinze freno rosse, tetto apribile panoramico, interni in pelle nera con cuciture nere, paddle al volante in alluminio e sedili anteriori sportivi riscaldati a 12 vie con funzione memoria per il sedile del conducente.

Il Levante Sportivo X aggiunge il pacchetto Nerissimo (barre della griglia anteriore in nero lucido, terminali di scarico scuri, fasce anteriori e posteriori nere, spoiler in nero lucido e diffusore posteriore in nero lucido), fari Matrix adattivi Full LED e cerchi Anteo scuri da 21″ con pinze freno rosse.

Per quanto riguarda gli interni, troviamo cuciture rosse a contrasto, sedili sportivi anteriori riscaldati e ventilati, volante sportivo riscaldato, sistema di chiusura ammortizzata per le porte e pedaliera sportiva in acciaio inossidabile spazzolato.

Ultimi ma non meno importanti dettagli, troviamo i pacchetti Easy Access Pack (portellone posteriore con apertura/chiusura con il movimento del piede e accesso senza chiave) e Driver Assistance Pack Plus (cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco, retrocamera, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza alla guida attiva e riconoscimento dei pedoni).

Mentre i prezzi delle versioni Sportivo e Sportivo X di Maserati Ghibli e Levante devono essere ancora annunciati, nel Regno Unito la Ghibli Hybrid 2021 parte da 58.220 sterline (65.464 euro) mentre il Levante da 64.635 sterline (72.677 euro).

