Noleggio auto a medio termine flessibile con LeasePlan e American Express

I protagonisti sono due: LeasePlan, società di noleggio; e American Express, società leader nei servizi finanziari. Hanno firmato un accordo per la promozione del noleggio auto a medio termine flessibile: da un mese a un anno grosso modo. Tutti i clienti business e corporate di Amex potranno usufruire di condizioni vantaggiose. Non breve termine, ossia da un giorno a un mese. Non lungo termine, cioè da uno a cinque anni. Con mobilità flessibile, ossia senza paletti rigidi. Cerchiamo di capirne di più.

Noleggio auto a medio termine flessibile: cinque caratteristiche

Attraverso il prodotto LeasePlan FlexiPlan, il cliente Amex potrà scegliere tra sei gruppi di auto. Ecco una delle caratteristiche della flessibilità. Un canone che si inizia a pagare dopo due mesi. La chiusura del contratto sempre possibile senza vincoli di durata. Con chilometraggio illimitato. A favore di liberi professionisti, ditte individuali, piccoli e medi imprenditori che hanno necessità di ripartire con rapidità e senza pensieri. Il cliente avrà un miglioramento nella gestione dei flussi di cassa grazie a una dilazione aggiuntiva e gratuita, che puo’ arrivare fino a 58 giorni, garantisce la nota stampa.

Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia, parla di prima buona notizia dell’anno per tornare a fare business. E per crescere, in questo 2021 di nuovo inizio. Carolina Gianardi, General Manager American Express Global Commercial Services Italia, gli fa eco, evidenziando i servizi di pagamento tailor-made (tagliati su misura, personalizzati in base alle esigenze dei singoli clienti). E di alta qualità.

Noleggio medio, formula affascinante

In effetti, il noleggio medio è una ricetta accattivante. Non troppo corto come il breve, non troppo impegnativi sul lunghissimo periodo. Per affrontare un 2021 in modo sereno, senza avere le incombenze burocratico-amministrative delle vetture di proprietà: acquisto, tasse, bollo, manutenzione, assicurazioni obbligatorie e facoltative. Tutto è incluso nel canone. Attenzione solo alle eventuali penali in caso di sinistro: basta leggere bene il contratto.

