Citroën presenta il nuovo furgone elettrico ë-Berlingo

Citroën ha svelato il nuovo furgone ë-Berlingo, la cui vendita è prevista per il quarto trimestre del 2021 e completa il trio di veicoli commerciali elettrici Citroën dopo ë-Jumpy e ë-Jumper. Visivamente, differisce pochissimo dalla versione con il motore a combustione.

Citroën ha svelato il nuovo furgone ë-Berlingo, la cui vendita è prevista per il quarto trimestre del 2021

La versione elettrica del furgone è riconoscibile solo dalla presa di ricarica sul lato posteriore sinistro della carrozzeria e dal nuovo logo ë sulla portiera posteriore sinistra. Il furgone è offerto nelle lunghezze M e XL di 4,40 e 4,75 metri e con un’autonomia fino a 275 chilometri secondo WLTP.

La batteria è installata nel telaio sotto i sedili e il vano di carico, che, secondo Citroën, preserva il volume del vano di carico del modello con motore a combustione. Nello specifico sono disponibili tra 3,3 e 4,4 metri cubi di spazio, a seconda della lunghezza del modello. Citroën non ha ancora annunciato i prezzi.

Il furgone Citroen ë-Berlingo si basa sulla piattaforma e-CMP del Gruppo PSA e condivide il pacchetto tecnico con una serie di modelli PSA già lanciati sul mercato. Di conseguenza, a bordo è presente una batteria con una capacità lorda di 50 kWh, che alimenta un motore elettrico da 100 kW sull’asse anteriore.

La filiale di PSA afferma che la velocità massima è di 130 km / h. Il sistema di batterie è raffreddato a liquido, ha una pompa di calore di serie e può caricare 11 kW di corrente alternata trifase e fino a 100 kW su sistemi CC. Secondo Citroën, la batteria della ë-Berlingo può quindi essere caricata all’80% in poco meno di 30 minuti nelle stazioni di ricarica rapida e in sette ore e mezza (7,4 kW, monofase) o cinque ore (11 kW , trifase) sulle unità AC. La batteria è garantita per otto anni o 160.000 chilometri per il 70% della sua capacità di ricarica.

Ti potrebbe interessare: Citroën riduce le emissioni di CO2 per Grand C4 SpaceTourer in UK

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI