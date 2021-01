PSA punta sull’e-commerce e su Fiat Chrysler dopo un anno da dimenticare

Mentre le vendite globali di PSA Peugeot Citroën sono diminuite del 27,8% nel 2020 e sono crollate in Cina, la casa automobilistica ha grandi aspettative sul suo matrimonio con Fiat Chrysler, che dovrebbe tradursi in significative sinergie. Anche l’e-commerce e la zona Medio Oriente-Africa sono fonti di crescita per l’azienda Sochaux.

Sottolineando gli effetti dannosi della pandemia Covid-19 sulla sua attività, PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) sottolinea che la crisi è stata comunque un’opportunità per svilupparsi nell’e-commerce. Spera di vendere 100.000 veicoli tramite questo canale entro la fine del 2021 in Europa, contro i 40.000 dello scorso anno.

PSA è ora concentrata sul suo matrimonio con Fiat Chrysler, popolare lunedì tra gli azionisti che hanno votato in massa a favore della fusione e che dovrebbe farla raggiungere una dimensione critica in un mercato automobilistico in piena rivoluzione. L’unione PSA-FCA, in vigore sabato, darà vita a Stellantis, il quarto gruppo automobilistico al mondo in termini di veicoli venduti e terzo per fatturato dietro Toyota giapponese e Volkswagen tedesca.

Questo nuovo gruppo avrà più di 400.000 dipendenti e ospiterà nello stesso garage 14 marchi emblematici e molto diversi tra loro come Citroën e Maserati (già sposati per breve tempo 50 anni fa), Fiat e Opel, Peugeot e Alfa Romeo, Chrysler, Dodge o Jeep. Vedremo se PSA grazie all’e-commerce e alla fusione con Fiat Chrysler Automobiles riuscirà a dimenticare un 2020 estremamente negativo.

Ti potrebbe interessare: Le prestazioni di Fiat in USA potrebbero scoraggiare Stellantis dal riportare Peugeot in quel mercato

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI