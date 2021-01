Jeep Renegade supera le 300 mila unità vendute in Brasile

Jeep Renegade celebra le 300.000 unità vendute in Brasile dal suo lancio nel 2015. Più precisamente, sono 301.052 le unità immatricolate fino a dicembre 2020, mese in cui il modello di ingresso Jeep ha celebrato anche il record di immatricolazioni mensili, con 7.815 unità.

Prodotta a Goiana (PE), la Jeep Renegade è stato il primo modello ad essere assemblato in fabbrica, che poco dopo ha ricevuto il pickup Fiat Toro e il crossover medio Compass. Ha inoltre inaugurato nel Paese la piattaforma Small-Wide 4×4, utilizzata anche dai due modelli sopra citati – e, a breve, dall’inedita Jeep 7 posti, confermata per il 2 ° semestre di quest’anno.

Nel corso della sua carriera, il modello entry-level di Jeep è diventato presto uno dei bestseller del segmento, inizialmente in lizza per la leadership con la Honda HR-V, ma al secondo posto nel 2015 e 2016. Nel 2017 ha finito per perdere posizione in favore della Hyundai Creta e scesa al 3 ° posto tra i SUV compatti. L’anno successivo tocca a Nissan Kicks rubare il posto a Renegade, spingendo il modello Jeep al 5 ° posto in classifica. Il tanto atteso 1 ° posto è arrivato solo nel 2019, ma non è durato a lungo, poiché la VW T-Cross era il leader di categoria nel 2020.

Il SUV ha subito un leggero restyling nel 2019, quando ha ricevuto fari a LED con illuminazione diurna arrotondata, mentre il paraurti è stato ridisegnato per migliorare l’angolo di entrata per le versioni flex. All’interno, la novità è stata l’arrivo del centro multimediale Uconnect con schermo da 8,4 ”e comandi di climatizzazione simili a quelli del Compass.

Questo sarà un anno importante per Jeep Renegade, in quanto sarà il primo modello del marchio ad adottare il motore 1.3 turbo, che sarà prodotto a Betim (MG). Un’altra novità sarà la versione ibrida 4xe, importata dall’Europa e prevista per il lancio nel 2 ° semestre.

