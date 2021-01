Jeep Renegade ha conquistato vendite record a dicembre in Brasile

Il Jeep Renegade, il primo modello prodotto presso lo stabilimento di Goiana (PE) è stato progettato per reinventare il segmento dei SUV compatti ed espandere la gamma di veicoli della casa automobilistica statunitense proposta nel mercato latinoamericano. Jeep ha scommesso parecchio sul Renegade e in soli cinque anni ha conquistato il cuore di tantissimi automobilisti brasiliani.

Nelle scorse ore, il brand di FCA ha annunciato di aver superato le 300.000 unità vendute nel mercato brasiliano e ne ha vendute a dicembre più di qualsiasi altro mese da quando è stato lanciato. Questi risultati arrivano nonostante l’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio il settore automobilistico e l’economia del grande paese sudamericano.

Jeep Renegade: il 2020 è stato un anno molto importante per il SUV nel mercato brasiliano

Fino all’ultimo giorno del 2020, in Brasile sono state vendute 301.052 vetture. A dicembre, il Jeep Renegade è stato il SUV più venduto del mese con 7875 unità immatricolate, superando il precedente record di dicembre 2015 fissato a 6976 vetture vendute. Vale la pena menzionare il successo del Renegade Moab, ossia il veicolo diesel più economico disponibile sul mercato brasiliano che ha portato l’apprezzatissimo motore turbodiesel da 170 CV di Jeep in un segmento più ampio di consumatori.

Questi risultati hanno permesso allo storico marchio statunitense, per il quinto anno consecutivo, di conquistare la leadership nel mercato dei SUV in Brasile. Nel grande paese sudamericano, il Jeep Renegade è un vero SUV compatto, essendo l’unico non derivato da una vettura.

Oltre ad essere commercializzato sul mercato locale, il modello viene spostato in altri 12 paesi dell’America Latina come Argentina, Uruguay e Cile. L’attuale gamma del veicolo prevede le seguenti versioni: STD 1.8 AT6 Flex, Sport 1.8 AT6 Flex, Longitude 1.8 AT6 Flex, Limited 1.8 AT6 Flex, Moab 2.0 AT9 Diesel 4×4, Longitude 2.0 AT9 Diesel 4×4 e Trailhawk 2.0 AT9 Diesel 4×4.

