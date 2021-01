Jeep Argentina ha lanciato una nuova variante di Compass

Jeep Argentina ha lanciato la nuova versione top di gamma del suo SUV per il segmento C. Si tratta del Compass Trailhawk Turbodiesel, che si posiziona sopra il Compass Limited Plus Turbodiesel lanciato in vendita da pochi giorni.

Questa Jeep Compass Trailhawk Turbodiesel monta il motore turbodiesel da 2.0 litri di Fiat Toro e Jeep Renegade Trailhawk. Questo motore eroga 170 CV di potenza e 350 Nm di coppia, mentre è abbinata a un cambio automatico a nove rapporti (convertitore di coppia) e trazione integrale, con modalità di guida Select Terrain.

L’equipaggiamento progettato per la guida fuoristrada è eccezionale, inclusi ganci di salvataggio (due anteriori e uno posteriore), protezioni metalliche (per carter, trasmissione e serbatoio) e pneumatici Pirelli Scorpion ATR.

La versione Trailhawk della Jeep Compass si distingue per l’adesivo nero sul cofano e gli emblemi “Trailhawk” e “Trail Rated” sulla carrozzeria. All’interno è presente il logo “Trailhawk” cucito e ricamato, tappetini speciali e finiture “Ruby Red” su console e pannelli.

Il suo prezzo in Argentina è di 4.999.500 pesos , posizionandosi al vertice della gamma Compass, che ha anche un modello compreso tra 3.502.100 e 4.887.600 pesos. La garanzia in tutti i casi è di tre anni o 100 mila chilometri.

