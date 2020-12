Jeep presenta una nuova versione di Compass in Argentina

Jeep continua ad aumentare la sua presenza in Argentina e niente di meglio che farlo con uno dei suoi modelli di maggior successo, il Compass. Il SUV di medie dimensioni ha incorporato una nuova variante per espandere la sua gamma nel paese.

La nuova configurazione è conosciuta come Limited Plus TD e, a differenza della versione già conosciuta in Argentina ( Limited Plus ) prevede un motore turbodiesel 2.0 Multijet da 170 CV (lo stesso del Renegade ), associato ad un cambio automatico di nove marce e trazione integrale.

Jeep Compass Limited Plus TD è la nuova variante del celebre SUV che Jeep ha portato in Argentina

Il sistema 4×4 intelligente ( Jeep Active Drive Low 4×4 ) migliora l’adattamento della Jeep Compass alle diverse superfici. Inoltre, ha la modalità 4WD Lock e incorpora il controllo elettronico della discesa in salita e la funzione 4WD LOW. Il sistema può essere azionato dal selettore a manopola per scegliere i diversi programmi di trazione (Auto, Snow, Sand e Mud).

A differenza della variante a benzina, la Limited Plus TD propone un nuovo paraurti che migliora l’angolo di attacco (28 °) per ridurre i rischi di fronte a qualsiasi ostacolo. Nell’equipaggiamento, quasi non varia, anche se aggiunge i sistemi di assistenza alla guida senza precedenti come l’allarme del traffico incrociato, il controllo della velocità adattivo, l’assistente al mantenimento della corsia, il freno pre-collisione, tra gli altri. Infine, con una garanzia di tre anni o 100.000 chilometri, il Compass Limited Plus viene offerto in Argentina ad un prezzo di 4.777.500 pesos.

