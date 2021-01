Alfa Romeo: ecco perchè un SUV a 3 file avrebbe senso

Cresce la curiosità di conoscere la futura gamma di Alfa Romeo dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA che darà origine tra pochi giorni a Stellantis. In particolare ci si chiede se davvero Stellantis punterà sulla casa automobilistica del Biscione come le ultime indiscrezioni sembrano confermare e quali saranno i futuri modelli che arricchiranno la gamma dello storico marchio milanese al di là di quelli che già sono stati confermati come Alfa Romeo Tonale e il futuro B-SUV.

Ecco perchè potrebbe avere senso lanciare sul mercato un SUV a 3 file di sedili per Alfa Romeo

Tra questi futuri e per il momento misteriosi modelli di Alfa Romeo, secondo i soliti bene informati, potrebbe trovare spazio anche un futuro maxi SUV a 3 file di sedili in stile Jeep Grand Cherokee L. Un simile modello non sembra particolarmente attrarre i fan della casa italiana in Italia e forse nemmeno in Europa. Tuttavia l’idea di introdurre un simile modello in futuro potrebbe avere senso per il Biscione.

Infatti un SUV a 3 file potrebbe attrarre nuovi clienti fino a questo momento rimasti lontani dal marchio milanese in mercati difficili ma allo stesso tempo importanti come ad esempio Cina e Stati Uniti. Per un simile modello d’altronde Alfa Romeo avrebbe già la piattaforma adatta.

Ci riferiamo alla versione allungata della piattaforma Giorgio che in futuro potrebbe caratterizzare numerosi altri modelli anche di altri marchi di Stellantis. Questo sempre con lo scopo di garantire le famose economie di scala fondamentali per ridurre i costi di sviluppo e produzione di nuovi modelli del nascente gruppo automobilistico. Entro fine anno quando sarà rivelato il nuovo piano industriale del Biscione scopriremo se arriverà anche questo SUV.

