Ram 1500 TRX e Lamborghini Urus si affrontano in una drag race

Il famoso youtuber Street Speed 717 ha la fortuna di possedere un garage ricco di supercar. L’ultima sfida pubblicata su Internet vede a confronto il nuovissimo Ram 1500 TRX ad alte prestazioni e il Lamborghini Urus.

Lo youtuber ha deciso di occupare lo spazio dell’ultimo posto disponibile acquistando il pick-up Hellcat, in attesa di prendere in consegna anche la C8 Corvette cabrio model year 2021 che per adesso rimane nella concessionaria. Possiamo anche dare un’occhiata all’auto sportiva gialla a motore centrale ad un certo punto nella clip.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up Hellcat sfida un Lamborghini Urus

Prima della gara, Street Speed 717 ha utilizzato il suo TRX per un breve viaggio in aeroporto dove ha incontrato il vincitore della sua vecchia C7 ZR1 da 788 CV. Arrivando al minuto 11:50 del video, possiamo finalmente vedere il 1500 TRX da 712 CV affrontare un Lamborghini Urus da 650 CV.

Naturalmente, il vincitore dovrebbe essere molto facile da intuire in quanto il SUV italiano sembra molto più agile del pick-up di FCA, che presenta una carrozzeria poco aerodinamica. Tuttavia, il TRX è più potente e pesante, quindi la sfida non è poi così poco sbilanciata come si potrebbe immaginare.

I due veicoli vengono messi a confronto prima su una piccola strada e poi su un tratto di autostrada. Per maggiori informazioni sulla drag race fra il Ram 1500 TRX e il Lamborghini Urus, condotta da Street Speed 717, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

