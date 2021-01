DS 3 Crossback: annunciato il nuovo listino per l’Italia

DS Automobiles ha deciso di annunciare nelle scorse ore il nuovo listino della DS 3 Crossback che offre la possibilità di scegliere fra due volti che attingono dalla stessa matrice premium. Il linguaggio stilistico del crossover continua a mantenere un’identità distintiva in un panorama automobilistico molto affollato.

L’equilibrio delle sue proporzioni è avvolto da uno stile scultoreo che cela innovazioni tecnologiche che rimangono un riferimento per questo segmento. Esempi sono i fari DS Matrix LED Vision e il quadro strumenti digitale.

DS 3 Crossback: ecco il nuovo listino dedicato al mercato italiano

La DS 3 Crossback propone anche diversi motori fra cui scegliere che spaziano dai benzina PureTech 100, 130 e 155, ai diesel BlueHDi 110 e 130 fino alla versione E-Tense 100% elettrica. Per ogni tipologia di alimentazione viene proposto anche il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Il prestigioso SUV di DS Automobiles si sdoppia grazie a quattro allestimenti: So Chic e Grand Chic per quanto riguarda l’eleganza e Performance Line e Performance Line+ per esaltare il profilo sportivo del modello.

In tutti e quattro gli allestimenti troviamo una dotazione comune particolarmente ricca con la presenza di specifici componenti premium offerti di serie come ad esempio il climatizzatore automatico oppure il sistema di infotainment con otto altoparlanti.

Altri dettagli invece possono essere modulati sulla base dei singoli allestimenti come le DS Wings cromate per le versioni eleganti che diventano nero opaco sugli allestimenti sportivi. La versione Grand Chic offre di serie sedili con l’ispirazione Bastille in pelle, cerchi in lega Shangai da 18”, display centrale da 10.3 pollici e proiettori DS Matrix LED Vision.

La sportività di Performance Line+ si esprime tramite cerchi in lega da 18” nel design Monza, display centrale da 10.3 pollici e proiettori DS Matrix LED Vision. Nel listino della DS 3 Crossback, il passaggio agli allestimenti top di gamma porta una differenza di soli 3500 euro.

Il brand di PSA dà la possibilità di personalizzare gli interni del proprio modello con l’aggiunta di opzioni in base al gusto personale. Esempi sono il sistema Hi-Fi Focal Electra oppure il sistema Advanced Traction Control in grado di aumentare la motricità del SUV sui fondi a bassa aderenza. Non mancano ben sei Safety Pack dedicati alla sicurezza.

Arrivando a prezzi, si parte da 26.000 euro per la DS 3 Crossback So Chic e da 26.500 euro per la sportiva Performance Line.

