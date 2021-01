I tour virtuali nei Saloni auto: idea vincente? Attenzione al successo del CES di Las Vegas in digitale. Sarà anche vero che l’International Consumer Electronics Show fa storia a sé, una cosa tutta diversa dall’auto. Trattasi di una fiera dell’elettronica di consumo allestita dalla Consumer Technology Association negli Stati Uniti d’America. In gennaio, al Las Vegas Convention Center (Nevada). Tutto vero, ma con la pandemia di coronavirus s’è fatta di necessità virtù, e anche benissimo.

I tour virtuali nei Saloni auto: si guardi al Gruppo FCA

Ma tutti i Saloni dell’auto vengono rimandati. Neppure quelli all’aperto sono sicuri. E allora, il Salone digitale, virtuale, con videoconferenze, streaming, foto e video in alta qualità, questo spettacolo su Internet, va assolutamente tenuto presente. Sì, anche per le auto. Altrimenti si rischia di rinviare in eterno causa Covid i Saloni dell’auto. Non si terranno mai più, per mesi, per anni, se non si cambia strategia, formula, idea, ispirazione.

Arriva proprio da FCA al CES uno degli esempi più interessanti di trasformazione di un evento espositivo fisico in evento virtuale. Ultra personalizzabile dal punto di vista dello stand in realtà aumentata. Così, in modo eccellente, è stata sostituita la presenza dei vari brand nordamericani di FCA al celebre Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas. Dematerializzato: una gigantesca piattaforma espositiva via web. Un successo che l’auto può davvero imitare. Con risparmi economici e prevenzione sanitaria per tutti: solo vantaggi.

In un secondo momento, c’è la concessionaria auto

Ovviamente, l’auto può essere poi toccata e annusata, vista di persona. Dove? In concessionaria, dove il venditore era e resta una figura chiave, determinante. Una sorta di prosecuzione del Salone virtuale. La pandemia non solo come disgrazia umana, ma anche come occasione per rinascere. E per catturare i giovani, con formule nuove, moderne, tecnologiche.

