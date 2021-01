FCA al CES 2021

FCA parteciperà virtualmente al CES 2021 dall’11 al 14 gennaio per dimostrare le ultime tecnologie dell’azienda tramite tour interattivi dei prodotti altamente dettagliati. Gli utenti potranno avventurarsi attraverso un’esperienza visivamente immersiva generata dal computer con spiegazioni video degli esperti in materia, ospitate da un ambasciatore virtuale del marchio.

Sfruttando un ambiente infinito, FCA ha costruito un mondo virtuale in cui i partecipanti al CES possono essere immersi in una varietà di opzioni relative ai veicoli e conoscere l’impegno dell’azienda per l’innovazione.

Gli utenti potranno optare per una visita guidata ospitata da un ambasciatore del marchio virtuale che cura le informazioni in base alle preferenze dell’utente. Guidato da esperti, il tour offre agli ospiti una comprensione più approfondita dei prodotti e delle tecnologie di FCA attraverso un’esperienza 3D, che include 12 veicoli FCA.

In qualsiasi momento dell’esperienza, gli ospiti possono optare per un tour autoguidato. L’ambiente 3D controllato dall’utente consente la visualizzazione da varie angolazioni su veicoli come Jeep Grand Wagoneer Concept e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio . Inoltre, lo spettatore può selezionare uno qualsiasi dei veicoli per un’immersione profonda nella tecnologia e nelle applicazioni del prodotto. Una navigazione globale di facile utilizzo contiene collegamenti rapidi ad aree specifiche.

I veicoli elettrici e la tecnologia delle auto sono temi caldi nell’industria automobilistica. L’approccio sensoriale di FCA al CES mostra l’impegno dell’azienda in un’era di innovazione in continua evoluzione. L’ambiente virtuale ospita anche video relativi allo sviluppo tecnologico, ai test e all’implementazione di FCA, forniti dai dipendenti:

Uconnect 5

Science Labs (galleria del vento e scuotitore a 4 colonne)

Simulatore di guida avanzato

Sistemi di elettrificazione dei veicoli

Prestazioni e capacità del veicolo

Dal punto di vista dei dispositivi mobili, FCA ha anche collaborato con Google per sfruttare la sua tecnologia di streaming cloud per fornire un modello di realtà aumentata (AR) fotorealistico della Jeep Wrangler 4xe ai telefoni degli spettatori. I partecipanti al CES potranno accedere all’esperienza AR tramite un codice QR sullo showroom virtuale di FCA, che consente loro di interagire con il modello 3D della Jeep, cambiarne i colori e ispezionare i dettagli degli interni. I partecipanti possono anche posizionare il veicolo personalizzato in uno spazio fisico, come il loro vialetto, per vedere come si adatterà al loro stile di vita. Questa esperienza AR con Jeep Wrangler verrà lanciata anche nella Ricerca Google nelle prossime settimane.

FCA non vede l’ora di fornire un’esperienza pratica ai partecipanti al CES in futuro, ma fino ad allora la tecnologia potrà fornire una soluzione unica per condividere le più recenti offerte di veicoli dell’azienda e la tecnologia al suo interno. Il sito interattivo lancerà alle 09:00 EST l’11 gennaio e rimarrà attivo dopo il CES per aiutare i consumatori saperne di più sui prodotti di FCA fcaces2021.com.

