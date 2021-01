Fiat 500X Cabrio: ecco quando sarà svelata

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore l’annuncio dell’imminente arrivo di una Fiat 500X Cabrio a completare la gamma del celebre crossover prodotto a Melfi. Sappiamo che il modello sarà lanciato entro la fine del 2021 ma fino a poche ore fa non si sapeva esattamente in quale parte dell’anno. Secondo indiscrezioni l’arrivo della nuova Fiat 500X Cabrio potrebbe avvenire nel corso della prossima primavera.

Fiat 500X Cabrio: la sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso della prossima primavera e lo sbarco in concessionaria in estate

L’arrivo di Fiat 500X Cabrio in concessionaria invece si potrebbe verificare agli inizi della prossima estate in tempo per poter essere utilizzata dai primi fortunati clienti nel corso della bella stagione. Come già vi abbiamo detto in precedenza, la vettura della principale casa automobilistica italiana utilizzerà la stessa struttura del tetto della Fiat 500C. Per il resto l’auto sarà molto simile al modello che noi tutti conosciamo.

Il tetto sarà in tela e scorrevole fino al lunotto posteriore. Per quanto riguarda la gamma dei motori sarà confermata per intero la stessa dell’attuale Fiat 500X. In più però troverà spazio anche la versione con motore FireFly Mild-Hybrid. Per quanto riguarda questo modello di Fiat, nuovi dettagli e informazioni arriveranno già nel corso delle prossime settimane man mano che ci avvicineremo al suo debutto.

Ti potrebbe interessare: Chevrolet, Volkswagen e Fiat Chrysler Automobiles non hanno mai “combattuto” così tanto per i clienti brasiliani

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500 Elettrica: la city car elettrica della casa di Torino spicca fra le auto elettriche più vendute nel 2020

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI