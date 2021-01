Nuova Fiat 500 Elettrica spicca fra le auto elettriche più vendute nel 2020

Come riportato in un articolo dedicato, il 2020 si è chiuso in maniera negativa per il mercato dell’auto in Italia con una perdita del 27,9% delle immatricolazioni rispetto al 2019. Nonostante ciò, le auto elettriche continuano ad andare molto bene.

Questo perché le vetture a zero emissioni e ibride plug-in, grazie anche agli incentivi proposti dal Governo italiano, hanno concluso il 2020 con una crescita rispettiva del 207,6% e del 319,1% rispetto a benzina (-42%), diesel (-36,8%), GPL (-23, 1%) e metano (-12,2%). Se ciò non bastasse, adesso elettriche e plug-in hybrid hanno il 2,3% e il 2%, rispettivamente, di quota di mercato.

Auto elettriche: la nuova Fiat 500 Elettrica si piazza nella top 10 delle più vendute in Italia nel 2020

In termini assoluti, parliamo di 32.538 vetture elettriche a batteria (BEV) e 27.408 ibride plug-in (PHEV) vendute. Dando un’occhiata alla classifica delle 10 auto elettriche più vendute nel 2020, troviamo anche tre modelli di FCA e PSA: Fiat 500 Elettrica al quinto posto, Peugeot e-208 al sesto posto e Opel Corsa-e all’ottavo posto.

Di seguito, vi riportiamo la classifica completa:

Renault Zoe

Smart EQ ForTwo

Tesla Model 3

Volkswagen e-Up!

Fiat 500 Elettrica

Peugeot e-208

Hyundai Kona

Opel Corsa-e

Nissan Leaf

Renault Twingo Electric

Nonostante l’arrivo recente sul mercato, la nuova Fiat 500 Elettrica è riuscita a catturare l’attenzione di tantissimi consumatori, esattamente 2175. Basti pensare che soltanto 1549 esemplari sono stati venduti a dicembre, permettendogli di occupare la prima posizione in quel mese.

Vi ricordiamo che la nuova 500 Elettrica assicura fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP grazie a una batteria da 42 kWh. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 118 CV che gli permette di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 150 km/h.

Un gradino sotto troviamo la Peugeot e-208 che, a livello estetico, riprende praticamente lo stesso design del modello con motore endotermico. Nel 2020, la casa automobilistica francese ha registrato 1733 unità immatricolate.

Rispetto al modello di Fiat, la e-208 assicura fino a 340 km di autonomia con una singola ricarica grazie a una batteria più grande da 50 kWh. Anche il propulsore nascosto il cofano è più potente in quanto eroga 136 CV. L’altro veicolo di PSA è la Opel Corsa-e che condivide telaio e powertrain con la e-208. A livello di immatricolazioni, la compatta del marchio tedesco ha registrato 1310 esemplari venduti.

Come riportato nella classifica, al primo posto troviamo la Renault Zoe con 5470 esemplari, in seconda posizione la Smart EQ ForTwo con 3770 unità e al terzo posto la Tesla Model 3 con 3352 esemplari immatricolati. La Volkswagen e-Up! si è posizionata in quarta posizione con 2839 esemplari immatricolati.

Fra la e-208 e la Corsa-e troviamo la Hyundai Kona Electric con 1464 immatricolazioni. Chiudono la top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia 2020 la Nissan Leaf con 1251 e la Renault Twingo con 1172.

