Alfa Romeo Giulietta TCR in vendita presso una concessionaria Ferrari

Ferrari of Houston ha da poco messo in vendita una bellissima Alfa Romeo Giulietta TCR da corsa del 2019 al prezzo di 180.000 dollari (148.277 euro). Parliamo sicuramente di parecchi soldi ma si tratta di una vettura davvero particolare. Per chi non lo sapesse, la serie TCR è composto da berline di produzione modificate per le gare che si scontrano su alcuni dei circuiti da corsa più famosi del mondo.

Poiché le vetture sono molto vicine a livello di prestazioni, le corse sono sempre parecchio competitive e divertenti da guardare. Questa Giulietta TCR è stata inizialmente preparata dal team Risi Competizione e ha percorso appena 80 km.

Alfa Romeo Giulietta TCR: un esemplare del 2019 da oltre 350 CV è in attesa di una nuova casa

Sfortunatamente per questo esemplare, però, non ha mai corso ma è idoneo a partecipare alle gare IMSA Michelin Pilot Series, SRO TC America, SCCA, NASA e Canadian Touring Car Championship. Sotto il cofano si nasconde un motore turbo a quattro cilindri da 1.7 litri capace di sviluppare una potenza di 355 CV.

Accanto al propulsore troviamo un cambio sequenziale a 6 rapporti SADEV che è capace di cambiare marcia in pochissimi istanti. Si tratta della stessa azienda che produce il cambio utilizzato nella potente Hoonicorn.

Inoltre, questa Alfa Romeo Giulietta TCR del 2019 è dotata di un impianto frenante ABS, anche se alcune competizioni non lo permettono. Oltre a questo splendido gioiello, Ferrari of Houston propone in vendita altre auto da corsa come ad esempio una 488 Challenge del 2017.

Esteticamente, la berlina si presenta in ottime condizioni con il suo assetto da corsa che include un grosso alettone montato sul retro, dei passaruota allargati, delle grosse minigonne laterali, una roll-bar presente nell’abitacolo, delle cinture di sicurezza da corsa e tanto altro ancora.

