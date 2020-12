PSA Rennes consegna le prime Peugeot 5008 alla gendarmeria

PSA Rennes ha consegnato le prime unità di Peugeot 5008 alla gendarmeria francese. “Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, un veicolo abbastanza spazioso da ospitare tutte le attrezzature di cui abbiamo bisogno e abbastanza potente e veloce da poter svolgere le nostre missioni in completa sicurezza”, ha dichiarato il tenente colonnello Christian Lefrère, della regione della gendarmeria della Bretagna. E giovedì 3 dicembre 2020, è stato il momento dei regali nello stabilimento PSA di Rennes la Janais.

Lo Stato francese ha ordinato al costruttore 1.263 Peugeot 5008 benzina, 585 per la Polizia di Stato e 678 per la Gendarmeria. Queste vetture, prodotte a Rennes e Sochaux, vengono trasformate nel sito di Poissy. “E di questo volume, 72 veicoli ci sono stati assegnati per equipaggiare le nostre unità di intervento in Bretagna”, afferma il generale Pierre Sauvegrain, al comando di circa 4.000 gendarmi bretoni.

Accolto questo giovedì 3 dicembre 2020 presso lo stabilimento PSA di Rennes per prendere in consegna 12 primi veicoli serigrafati, ha “salutato il know-how dello stabilimento bretone”. E anche “la vecchia partnership” tra il produttore francese e la polizia. “Utilizziamo i veicoli del vostro gruppo da diversi anni, questo rinnovo della nostra flotta fa parte del piano di recupero annunciato all’inizio dell’anno scolastico, si tratta di 75 milioni di crediti aggiuntivi. Saranno rinnovati 15.000 dei 70.000 veicoli dell’attuale flotta del Ministero dell’Interno. ”

