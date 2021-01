DS 7 Crossback: il BlueHDi 130 diventa ancora più efficiente

La DS 7 Crossback continua a proporre quel mix tra stile e tecnologia ampiamente gradito dagli automobilisti italiani. La gamma delle motorizzazioni è costituita da propulsori benzina PureTech con potenze da 130, 180 e 225 CV, diesel BlueHDi e le varianti ibride plug-in E-Tense da 225 e 300 CV.

In particolare, i motori a gasolio vengono proposti con due livelli di potenza: 1.5 litri da 130 CV e 2 litri da 180 CV. La famiglia BlueHDi è stata sempre al centro di uno sviluppo con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile le emissioni di CO2 e particolato.

DS 7 Crossback: il motore diesel BlueHDi 130 da 1.5 litri diventa più efficiente

Questi elementi sono abbinati ad una economia di esercizio che il BlueHDi 130 esprime in maniera convincente, con consumi che vanno da 5 a 5,8 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP. Quest’ultimo attesta le emissioni di CO2 da 131 a 153 g/km. Tali valori sono i più bassi nella gamma della DS 7 Crossback, dopo le versioni E-Tense.

A livello di prestazioni, il motore a gasolio è in grado di erogare 130 CV di potenza a soli 3750 g/min mentre i 300 nm di coppia massima sono disponibili già a 1750 g/min. Come per tutta la gamma del SUV, tale propulsore è abbinato a un cambio automatico EAT8 a 8 velocità. Chiude il quadro, la certificazione in linea con la nuova omologazione Euro 6d ISC FCM.

Nella gamma della DS 7 Crossback, il BlueHDi 130 rappresenta la porta d’accesso ai modelli diesel del SUV, con un prezzo di partenza di 38.200 euro per la versione Business. Per coloro che cercano qualcosa in più, possono optare per l’allestimento Grand Chic oppure per i più sportivi Performance Line e Performance Line+.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI