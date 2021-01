Fiat: con Stellantis fioccano le ipotesi di futuro

FCA, con Fiat, vuole avere un ruolo di rilievo all’interno del nuovo asset finanziario finalizzato alla nascita di Stellantis. L’avvio dell’elettrificazione dei suoi modelli cominciato con le Panda e 500 Mild Hybrid e culminato al momento nella Nuova 500 Elettrica sono il chiaro segnale di non voler lasciare nulla al caso. Le volontà sono chiare e con i restyling e gli aggiornamenti di gamma, oltre al lancio della Nuova 500 Elettrica in tre varianti, Fiat ha presentato il suo biglietto da visita a PSA e Stellantis.

Il 2021 potrebbe quindi riservare nuove sorprese e nuove vetture. È già assodato che proprio quest’anno dovrebbero arrivare varianti Mild Hybrid anche per la Tipo e la 500X che porterà in dote anche l’inedita variante Cabrio. Proprio la Tipo rappresenta un’ulteriore famiglia di prodotti su cui si punta molto al Lingotto e che potrebbe assumere contorni sempre più interessanti: il successo della Tipo, in tutte le sue varianti, è vasto e l’inedita versione Cross andrà a colmare un set di richieste da utenti prima lontani da Tipo. Con una variante elettrificata potrebbe crescere ulteriormente l’audience.

La nuova Panda nel futuro

Fiat si concentra sempre di più sull’elettrificazione. La Nuova 500 Elettrica, in soli tre mesi di approdo sul mercato, comincia a registrare risultati di grande interesse che fanno veramente ben sperare. Con un modello dal forte appeal qual è la 500, Fiat è entrata a gamba tesa nel settore e il fatto che proprio la Nuova 500 Elettrica sia stata l’elettrica più venduta a dicembre in Italia ne è la prova più netta.

Già da diverso tempo si parla del futuro della Panda che dovrebbe riprendere i concetti messi in pratica sulla concept Centoventi, puntando quindi in maniera preponderante proprio sull’elettrico. Ad oggi le tempistiche appaiono comunque incerte sebbene la variante elettrica della Panda sia già sotto la lente di ingrandimento del costruttore da qualche tempo a questa parte. Gli investimenti polacchi porteranno comunque all’introduzione di una vettura di segmento B elettrica o elettrificata che con molta probabilità avrà le sembianze di un crossover, o potrebbe anche aprire la strada ad una nuova Punto. Staremo a vedere.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI