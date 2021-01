L’Italia ha 100.000 elettriche e ibride plug-in circolanti. Per la precisione, 99.257. Sono i numeri di motus-e.org, appena aggiornati. In Internet, si legge che ci sono 100.000 elettriche circolanti: non è così. Trattasi di bufala, di fake news. Infatti, motus-e.org è chiaro e preciso: 99.257 BEV+PHEV. Vedi in alto relativo screenshot.

L’Italia ha 100.000 elettriche e ibride plug-in circolanti: ecco perché

Da una parte, le BEV sono i Battery Electric Vehicle, le auto elettriche al 100%. Solo con la batteria. O, quando previsto, con due batterie. Questo mezzo utilizza esclusivamente energia chimica. Da dove? Immagazzinata in pacchi batteria ricaricabili. Non c’è una fonte secondaria di propulsione.

Da un’altra parte, le PHEV: le auto ibride plug-in, le Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Motore a benzina più batteria. Ricaricabile, alla spina.

Per capirci meglio, nel 2020, in Italia, sono state vendute 32.500 BEV + 27.375 PHEV, che fanno 59.875.

Il fascino della carica delle 100.000 elettriche che non ci sono

C’è una bella differenza fra il dire che circolano 100.000 elettriche circolanti e 100.000 BEV+PHEV. Infatti, le PHEV non sempre vengono guidate con la massima intelligenza. Qualche pigro le usa a benzina, non ricarica la batteria. Alla fine, l’ibrida plug-in diventa più una vettura endotermica che un’elettrica. Con conseguenze per consumi ed emissioni inquinanti. A benzina, il mezzo inquina. Un mezzo a benzina moderno e poco inquinante, ma inquina. In elettrico, inquina zero (fatta eccezione per il particolato degli pneumatici in frenata). Discorso il diverso di Toyoda, che parla di inquinamento ambientale per produrre elettricità.

Ma perché allora sul web va forte la carica delle 100.000 elettriche? Perché fa presa. Circola bene nei social. Il discorso delle BEV+PHEV è noioso. E non fa presa. Bisogna ragionare, cosa che spesso qualche lettore di basso livello non vuole fare. Si veda la questione della patente sospesa o del film Grease con discriminazione sessista: una bufala totale, una fake news planetaria, che in Italia ha tirato parecchio.

