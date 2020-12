Bufala sospensione patente in Italia: non cambia niente. Fa presa sul web una fake news sul Codice della Strada. Oggi, la sospensione della patente è una sanzione accessoria disposta dalla Motorizzazione, dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria: impedisce momentaneamente ai titolari di utilizzare la patente per guidare. Si verifica in diversi casi. Per esempio, per il superamento del limiti di velocità di oltre 40 km/h. O per due multe da smartphone in mano. Bastano tre multe da cinque punti ciascuna, nell’arco di circa un anno, per obbligare il conducente alla revisione della patente e all’esame di idoneità tecnica.

Bufala sospensione patente in Italia: sentiamo la fake news

Ecco la bufala. In Italia, la patente di guida viene sospesa con procedimento amministrativo quando il conducente sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno 5 violazioni e non più 3. Sospensione per il periodo da 1 a 2 mesi, prima invece era da 1 a 4 mesi.

Ma perché è una bufala? Facile. Questa norma riguarda la Repubblica di San Marino. Non l’Italia. Si tratta del decreto delegato numero 216. Che mette mano al Codice della Strada della Repubblica di San Marino. Con il contributo delle forze di polizia e degli uffici preposti. Le principali modifiche riguardano l’ambito della sospensione delle patenti di guida.

Come nascono le bufale sul Codice della Strada nel nostro Paese

Ma come mai questa bufala fa così tanto presa? Perché spaventa il lettore. Chi scrive prende a casaccio dentro il web. Poi spara con un ventilatore in Internet e nei social. La news fa effetto. Tutti pensano alle violazioni fatte al volante e alla propria patente a rischio. E il gioco è fatto: quel sito che piazza quella cretinata dentro la rete ha successo, attira click a ripetizione, si propaga nei social stessi. Con effetti nefasti sulla sicurezza stradale.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI